Syrie : retour progressif à la normale après la chute de Bachar al- Assad

Les véhicules étaient de retour sur les artères de Damas, la capitale syrienne dimanche. Les populations vaquent à leurs occupations. Une semaine après la chute de Bachar al-Assad, la vie reprend son cours.

Les élèves aussi ont retrouvé les salles de classe. « Aujourd'hui, c'est le premier jour d'enseignement, une semaine après le renversement du régime. Aujourd'hui, nous sommes dans une Syrie libre. La Syrie est toujours à la recherche du bien. La Syrie essaie de construire ce pays avec ces enfants qui sont venus, même si je pense que certains d'entre eux ont peur. Ils sont venus pour construire la Syrie et pour vivre les victoires de ce pays. Si Dieu le veut, il y aura plus de développement, plus de sécurité et plus de constructions dans ce pays bien-aimé. » , explique Maysoun al-Ali, directeur de l'école Nahla Zaidan de Damas.

Les pillages et les destructions ont été contenus, les combattants insurgés disciplinés. Les étudiants ont aussi renoué avec le chemin des amphithéâtres. Sur fond de la nouvelle ère avec à la clef, un sentiment de liberté dont on ne fait pas l’économie. « Une semaine (après le renversement du gouvernement d'Assad), nous sommes de retour à l'université. La situation est plus paisible, l'assiduité est meilleure et les professeurs nous encouragent davantage. » , raconte Ribah al-Ahmad, habitant de Damas.

Reste à réconcilier un pays brisé et isolé après cinq décennies de règne de la famille Assad.