Zambie : présidentielle 2026, l'ex-président Lungu déjà hors-jeu ?

Alors qu’il avait annoncé la fin de sa retraite politique l’année dernière et son intention de revenir au pouvoir, Edgar Lungu doit réviser ses plans. Et pour cause, la Cour Constitutionnelle zambienne a estimé mardi que l’ancien président ne pouvait pas se présenter aux élections de 2026.

Edgar Lungu a dirigé la Zambie entre 2015 et 2016, après le décès de Michael Sata. La période comptait de facto pour un mandat complet selon les juges.

Le second mandat est celui qu’il a exercé de 2016 à 2021. Pourtant, il a brigué sa propre succession en 2021 avant d’être battu par Hakainde Hichilema. Edgar Lungu n’aurait donc pas du participer à ce scrutin.

Le sexagénaire a qualifié le verdict rendu mardi de ‘’ manipulation politique’’. Son parti rejette cette décision et affirme que l’ex-président défendra les couleurs du Front patriotique lors de la présidentielle de 2026.