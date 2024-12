RDC : reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23

Les combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23 ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), violant une nouvelle fois le cessez-le-feu avant d'éventuels pourparlers de médiation, ont déclaré les deux groupes.

L'armée a déclaré dans un communiqué avoir infligé de lourdes pertes aux rebelles dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, lundi, dont plusieurs morts et blessés. Un porte-parole du M23 a déclaré sur X que le groupe avait également été attaqué par l'armée tôt mardi.

Le M23 est l'un des 100 groupes armés qui s'affrontent pour prendre pied dans l'est de la RDC, riche en minerais, près de la frontière avec le Rwanda, dans un conflit qui a engendré l'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Plus de sept millions de personnes ont été déplacées.

Le Congo et les Nations unies accusent le Rwanda de soutenir le M23. Le Rwanda nie cette accusation, mais a admis en février qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'est de la RDC pour assurer sa sécurité, soulignant le renforcement des forces congolaises près de la frontière. Les experts de l'ONU estiment qu'il y a jusqu'à 4 000 soldats rwandais en RDC.

La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda se sont mis d'accord sur les conditions du désengagement des forces rwandaises dans l'est du Congo.

En juillet, la RDC a signé un cessez-le-feu avec le M23, qui est entré en vigueur en août, mais les combats ont repris depuis. Au début du mois, les États-Unis se sont déclarés "gravement préoccupés" par les violations du cessez-le-feu commises par les rebelles du M23.

La reprise des combats intervient alors que le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame doivent se rencontrer le 15 décembre, selon l'agence de presse nationale de l'Angola, qui assure la médiation du conflit. Il s'agirait de leur première rencontre officielle depuis l'année dernière.