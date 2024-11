Nigeria : le gaz naturel comprimé, une alternative face à la hausse des prix du carburant

Confronté à une crise du coût de la vie exacerbée par la suppression des subventions sur le carburant, le Nigeria explore des alternatives énergétiques pour alléger le fardeau économique de ses citoyens. Le gouvernement a lancé une initiative visant à convertir plus d'un million de véhicules pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel comprimé (GNC) d'ici trois ans, capitalisant sur les vastes réserves de gaz du pays.

Cette transition vers le GNC promet de réduire les coûts de transport de près de 50 %, offrant une bouffée d'oxygène aux Nigérians confrontés à la hausse des prix du carburant. Cependant, la mise en œuvre de cette initiative rencontre des obstacles majeurs. L'infrastructure actuelle est insuffisante, avec un nombre limité de stations de ravitaillement en GNC, obligeant certains conducteurs à parcourir de longues distances pour faire le plein. De plus, le coût élevé de la conversion des véhicules et une sensibilisation publique limitée freinent l'adoption massive de cette technologie.

Malgré ces défis, le gouvernement reste déterminé à promouvoir le GNC comme une alternative viable et écologique. Des investissements de 200 millions de dollars ont été engagés pour soutenir cette transition, avec des plans pour étendre le réseau de stations de ravitaillement et former des techniciens spécialisés. Des initiatives de sensibilisation sont également en cours pour dissiper les craintes concernant la sécurité du GNC et informer le public de ses avantages économiques et environnementaux.