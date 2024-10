Près de 30 % des Soudanais déplacés par la guerre, selon l'OIM

La guerre au Soudan a déplacé plus de 14 millions de personnes, soit environ 30 % de la population, depuis qu'elle a éclaté il y a plus d'un an, créant ainsi la plus grande crise de déplacement au monde cette année, a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Parmi ces personnes, 11 millions sont déplacées à l'intérieur du pays et 3,1 millions ont fui vers les pays voisins, a déclaré Amy Pope, directrice générale de l'OIM, lors d'un point de presse à Port-Soudan. Le nombre de personnes déplacées a augmenté de 200 000 depuis septembre, a-t-elle ajouté.

Plus de la moitié sont des femmes et plus d'un quart sont des enfants de moins de 5 ans, selon Amy Pope. "L'ampleur des déplacements et des besoins humanitaires augmente chaque jour. Franchement, la moitié de la population a maintenant besoin d'aide", a-t-elle déclaré, précisant qu'elle n'a pas accès à un abri, à de l'eau potable ou à des soins de santé.

En conséquence, les maladies se propagent rapidement et un Soudanais sur deux lutte pour obtenir la quantité minimale de nourriture nécessaire à sa survie. La famine s'est installée dans le nord du Darfour.

Cette semaine, les Nations unies ont indiqué que près de 25 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire et que plus de 750 000 d'entre elles souffraient d'une insécurité alimentaire "catastrophique".

La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 lorsque les tensions entre l'armée soudanaise et ses forces paramilitaires rivales, les Forces de soutien rapide, ont dégénéré en violences dans la capitale Khartoum et se sont étendues à l'ensemble du pays.

Plus de 24 000 personnes ont trouvé la mort, selon l'Armed Conflict Location and Event Data, un groupe de surveillance de la guerre. Des atrocités et des crimes de guerre ont été commis, notamment des viols massifs et des nettoyages ethniques.

Plus récemment, des combats intenses ont éclaté dans le centre-est du Soudan, où 124 personnes ont été tuées lors d'attaques menées par les combattants des FSR. L'ONU a déclaré samedi que les forces de sécurité soudanaises avaient tiré sur des civils, abusé sexuellement de femmes et de jeunes filles et pillé des biens. L'escalade récente dans la province de Gezeira a entraîné le déplacement de plus de 46 000 personnes, selon les Nations unies.

Les récentes inondations survenues au cours de l'été dans l'État soudanais de la mer Rouge, à l'est du pays, ont également provoqué des déplacements de population.