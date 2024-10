Burkina : des civils inutilement exposés au danger, selon HRW

Le gouvernement du Burkina Faso a inutilement exposé les civils au danger lors d'une attaque militante au début de l'année, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié mardi.

En août, au moins 100 villageois ont été tués par des combattants d'un groupe militant lié à Al-Qaïda dans le centre du Burkina Faso, lors de l'une des attaques les plus meurtrières de l'année dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des conflits.

Les villageois de la commune de Barsalogho, située à 80 km de la capitale Ouagadougou, aidaient de force les forces de sécurité à creuser des tranchées pour protéger les postes de sécurité et les villages lorsque des combattants du groupe Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ont envahi la zone et ouvert le feu sur eux, selon le rapport.

Le groupe JNIM, qui a revendiqué l'attaque, a déclaré que tous les villageois visés étaient des membres de milices affiliées au Burkina Faso dans sa réponse au rapport.

Human Rights Watch a déclaré avoir confirmé, par le biais d'analyses vidéo et de témoignages, qu'au moins 133 personnes avaient été tuées, dont des dizaines d'enfants, et qu'au moins 200 autres avaient été blessées.

"Le massacre de Barsalogho est le dernier exemple en date des atrocités commises par des groupes armés islamistes contre des civils que le gouvernement a exposés à des risques inutiles", a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, dans le rapport.

Environ la moitié du Burkina Faso échappe au contrôle du gouvernement alors que le pays a été ravagé par des attaques militantes croissantes, encerclant la capitale. Les militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé plus de deux millions.

La violence a contribué à deux coups d'État en 2022. Pourtant, la junte militaire qui avait promis de mettre fin aux attaques a eu du mal à le faire, même après avoir cherché de nouveaux partenariats de sécurité avec la Russie et d'autres pays de la région du Sahel dirigés par la junte et touchés par des conflits.

La dépendance du gouvernement à l'égard des auxiliaires civils armés, connus sous le nom de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour combattre les militants met les civils en grand danger, a déclaré M. Allegrozzi à l'Associated Press, car nombre d'entre eux deviennent la cible de djihadistes qui les accusent d'être des partisans ou même des membres du VDP.

Selon des témoins cités dans le rapport, l'armée burkinabé a forcé les habitants masculins à creuser une nouvelle section de tranchée près du village sans les rémunérer, mais beaucoup ont refusé, craignant d'être exposés à des attaques. Mais les soldats les ont contraints à effectuer le travail en les menaçant et en les battant.

Le ministre de la Justice du pays, Edasso Rodrigue Bayala, dans sa réponse à Human Rights Watch, a déclaré que le travail forcé était interdit par la loi au Burkina Faso et que "les témoignages selon lesquels les militaires ont forcé les populations à creuser la tranchée ne sont pas avérés".