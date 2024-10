Kenya : une solution contre la surpopulation des éléphants

Lundi, 44 éléphants ont quitté le parc de Mwea à l'est de Nairobi, la capitale kényane pour celui d'Aberdare, d'une superficie de 780 km carrés, situé dans le centre du pays.

Six autres doivent suivre mardi. Objectif, désengorger la réserve de Mwea 42 kilomètres carrés, victime depuis d’une surpopulation de pachydermes.

''La réserve nationale de Mwea devrait idéalement accueillir 47 éléphants, mais ils se sont reproduits. Nous avons eu environ 156 éléphants, ce qui a évidemment provoqué une surpopulation. En raison de cette surpopulation, nous avons vu des éléphants s'éloigner de la réserve nationale, s'installer dans les fermes et les maisons des gens, provoquant ainsi des conflits entre l'homme et la faune. '', explique Rebecca Miano, secrétaire d'État au tourisme et à la faune.

L’opération contribue donc à la résolution de l’épineux conflit homme-éléphants. Les riverains dénonçant les effets des animaux sur leur habitat. La mesure est tout sauf une mauvaise nouvelle pour ces populations.

''Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ces éléphants étaient une grande nuisance. Ils s'attaquaient à nos champs. Même les enfants avaient très peur de les rencontrer sur le chemin de l'école. Même rentrer chez soi le soir a été un cauchemar, mais aujourd'hui nous sommes très heureux.', raconte Rehema Kamene, une riveraine.

Une deuxième phase de transfert de 50 autres éléphants est prévue, mais la date n'a pas été communiquée. Le projet a coûté au moins 12 millions de shillings kenyans (93 000 dollars), selon l'agence de protection de la nature.

Les parcs nationaux et les réserves du Kenya abritent une grande variété d'espèces sauvages et attirent des millions de visiteurs chaque année, ce qui fait du pays un haut lieu du tourisme.