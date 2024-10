Yemen : Les Houthis revendiquent l'attaque d'un navire en mer Rouge

Les tensions continuent de s’exacerber en mer Rouge. Jeudi, les rebelles houthis du Yémen ont ciblé un pétrolier chimique battant pavillon libérien, l’Olympic Spirit, alors qu’il longeait la côte de l’Afrique de l’Est.

Selon les autorités britanniques, le navire a été touché par un projectile, causant des dommages matériels mais sans provoquer d'incendie ni de blessés. Trois autres projectiles sont ensuite tombés dans les eaux environnantes.

Cette attaque intervient dans un contexte où les Houthis menacent de plus en plus les navires circulant dans cette voie maritime stratégique, au cœur du commerce mondial. Autrefois, la mer Rouge voyait transiter près de 1 000 milliards de dollars de biens chaque année. Depuis le début de la guerre Israël-Hamas dans la bande de Gaza, les rebelles ont intensifié leurs actions, revendiquant la destruction de plus de 80 navires marchands, avec parfois des résultats tragiques : deux navires ont été coulés et quatre marins tués dans des attaques précédentes.

Le porte-parole militaire des Houthis, le brigadier général Yahya Saree, a revendiqué cette nouvelle attaque dans une vidéo diffusée jeudi soir, affirmant que des missiles balistiques avaient été utilisés contre l'Olympic Spirit.

Les Houthis affirment cibler des navires liés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni dans le but de mettre fin à la campagne israélienne contre le Hamas à Gaza. Cependant, de nombreux navires attaqués n'ont aucun lien direct avec ce conflit, certains étant même liés à des pays comme l'Iran.

L'attaque de jeudi, bien que n'ayant pas fait de victimes, s’inscrit dans un cycle d'instabilité croissante dans cette région cruciale pour le commerce mondial. Les forces de la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, patrouillent activement dans la région pour tenter de repousser les attaques.