Immigration clandestine : 75 migrants sauvés au large des côtes grecques  

Les autorités grecques ont annoncé avoir sauvé un groupe de 75 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord.

Selon les garde-côtes grecs, cette embarcation est partie de l'est de la Libye et avait pour objectif de se rendre clandestinement en Europe. Alors que le bateau est tombé en panne, 75 passagers ont été sauvés, en pleine mer Méditerranée, par un navire marchand après avoir lancé un appel de détresse. Ils ont ensuite été déposés dans un port, au sud de la Crète.

Ces migrants ont déclaré aux autorités grecques avoir déboursé jusqu'à 9 000 euros chacun pour le passage. Aucune information sur leur identité n’a été communiqué pour l’heure.

La dangereuse traversée vers l’Europe

Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce long et douloureux périple, de la Libye vers les côtes européennes, malgré les risques qu’ils encourent.

Ces migrants viennent pour la plupart d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, en quête d'une vie meilleure en Europe.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3 500 personnes ont effectué la traversée depuis le début de l'année, sur un total de 42 000 entrées illégales en Grèce, la plupart atteignant les îles de l'est de la mer Égée à bord de petites embarcations en provenance de Turquie.

L'Italie reste la principale destination européenne de l'immigration clandestine, avec plus de 51 000 arrivées à ce jour, suivie par l'Espagne.