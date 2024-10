Mali : le Kotéba au service de personnes souffrant de troubles mentaux

Dans le service psychiatrique de l’hôpital de Bamako, une troupe de Kotéba accompagne les patients pour faciliter leur intégration.

En pays bambara, le Kotéba est une forme d’art qui mêle danse, musique et petites scènes de théâtre. Depuis plus de 40 ans, une troupe d’artistes l’a introduit au sein du service de psychiatrie du CHU Point G de Bamako, afin d’accompagner et d’aider les personnes souffrant de troubles mentaux.

Dans un pays où ces personnes sont parfois stigmatisées par manque de connaissance, ignorance et autres croyances qui ont la peau dure, cet atelier permet de créer un lien fort. “Quand ils viennent ici et voient à travers le Koteba qu'ils ne sont pas exclus parce que nous leur donnons la parole, nous nous touchons, nous nous parlons, nous dansons ensemble, nous rions ensemble, ils se sentent important. Toucher quelqu'un, c’est lui montrer que nous sommes tous égaux. Les écouter montre qu'ils sont importants et que ce qu'ils disent est important”, confie Adama Bagayoko, directeur de la troupe d’artistes.

Manque de structures adaptées

Cet unique centre de prise en charge du pays reçoit chaque année, des milliers de cas. Le Koteba y a été introduit en 1983. Depuis, patients et comédiens se retrouvent tous les vendredis, pour partager cet amour de l’art.

Avec plus de 22 millions d'habitants, le Mali compte moins de 50 professionnels de la santé mentale.