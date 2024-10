USA : P. Diddy accusé d'agressions sexuelles par 120 personnes

Alors que le magnat du hiphop Sean Diddy Combs attend son procès pour trafic sexuel, un avocat a déclaré mardi qu’il représentait 120 accusatrices portant des allégations d’inconduite sexuelle contre le rappeur.

Tony Buzbee, avocat de Houston, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des actions en justice soient intentées dans le courant du mois prochain.

« Vous devez savoir que ce groupe est composé à parts égales d'hommes et de femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces plaintes en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62 % s'identifient comme afro-américains, 30 % comme blancs et le reste comme hispaniques ou asiatiques. Les actes reprochés s'inscrivent dans un cadre temporel très large. Le comportement en question s'étend de 1991 à cette année, 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées, la réponse est là. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement », a déclaré Tony Buzbee, avocat.

Près de 3 280 personnes auraient contacté le cabinet de l’avocat de Houston. Après examen des allégations, son cabinet a décidé de représenter 120 personnes.

D'autres dossiers sont encore en cours d'examen. Il a ajouté que certains de ses clients ont parlé au FBI.

Les abus présumés ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées à New York, en Californie et en Floride, au cours desquelles les personnes ont reçu des boissons additionnées de drogues.

Certains de ces agissements auraient eu lieu lors d'auditions où « de nombreuses fois, en particulier des jeunes, des personnes désireuses de percer dans l'industrie, ont été contraintes à ce type de comportement en espérant devenir une star », a déclaré M. Buzbee.

*Sean Diddy Combs, 54 ans, est incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis qu'il a plaidé non coupable, le 17 septembre, des accusations fédérales selon lesquelles il aurait utilisé son pouvoir pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec des travailleurs du sexe masculins lors d'événements surnommés « Freak Offs ».*