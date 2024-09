Kenya : sur l'île de Lamu, des bateaux avec du plastique recyclé

C'est sur l'île de Lamu située sur la côte nord kényane que Usmail Barako commence sa journée de travail.

Chaque jour, il se lance à la recherche de plastiques usés qu'il vend ensuite à une ONG. Cette organisation s'est engagée à promouvoir le recyclage des plastiques et à montrer leur potentiel en les transformant en objets utiles et innovants.

Nous collectons les plastiques depuis quelque temps en réponse à l'abondance de déchets plastiques dans la région de Lamu. Actuellement, nous récupérons ces déchets et les vendons à une organisation au prix de 16 shillings (0,16 USD) par kilogramme. Étant donné que nous n'avons pas d'autres sources de revenus, cette activité nous permet de gagner de l'argent pour éduquer nos enfants et subvenir à nos besoins quotidiens dit-il.

Ces déchets plastiques, une fois triés, et recyclés seront transformés en meuble ou encore en boutre. Ce type de petit voilier de pêche et de cabotage très prisé en Afrique de l'Est, et qui permet de transporter des marchandises sur une courte distance.

Ali Skanda a co-initié le projet Flipflopi à l'origine de cette innovation : nous travaillons directement avec la communauté en achetant les plastiques collectés. Nous avons des agents de transport qui nous apportent les déchets plastiques. Après un premier tri, on classifie les plastiques en différents types et couleurs. Une fois triés, les plastiques sont envoyés dans un broyeur où ils sont réduits en flocons ou en petites particules. Ces particules sont transformées en morceaux de bois de diverses formes et couleurs, comme des ronds et des carrés. Ces morceaux de bois recyclés sont ensuite utilisés pour fabriquer des meubles. Ce processus nous permet de valoriser les déchets plastiques tout en créant des produits utiles pour la communauté.

Cependant, le recyclage du plastique n'est pas sans défis. L'organisation rencontre des difficultés liées à l'utilisation d'additifs dans sa fabrication , qui compliquent sa transformation. Malgré les défis, l'ONG poursuit ses engagements , devenant en 2019, la première organisation au monde à construire un boutre en plastique recyclé.

L'ONG Flipflopi Project a pris part à plusieurs expéditions maritimes, y compris une traversée de l'océan Indien au lac Victoria. En plus de ces voyages, l'organisation a mis à l'eau deux autres bateaux fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés.