USA : "I can't breathe", 10 ans après la mort d'Eric Garner

Dix ans se sont écoulés depuis que la mort par étouffement d'Eric Garner aux mains de policiers new-yorkais a fait de "Je ne peux pas respirer" un cri de ralliement.

Mercredi, la mère d'Eric Garner, Gwen Carr, a organisé une marche en l'honneur de son fils à Staten Island. C'est là que Garner est mort après avoir été maîtrisé par l'agent Daniel Pantaleo le 17 juillet 2014.

Garner est mort après une confrontation avec des policiers qui l'accusaient de vendre des cigarettes en vrac et non taxées. Sa mort a suscité des manifestations à New York et dans tout le pays.

Ni les procureurs de l'État ni les procureurs fédéraux n'ont décidé d'engager des poursuites pénales contre Pantaleo ou les autres agents présents.

La vidéo montre Pantaleo, qui est blanc, entourant d'un bras le cou de Garner, qui est noir, alors qu'ils se débattent et tombent sur le trottoir. Garner a haleté à plusieurs reprises en disant : « Je ne peux pas respirer », avant de perdre connaissance. Son décès a été constaté à l'hôpital.

Les autorités new-yorkaises ont établi que M. Pantaleo avait utilisé une technique d'étranglement interdite par la police de New York dans les années 1990, et le bureau du médecin légiste de la ville a conclu que la mort de M. Garner était un homicide.

Pantaleo ni aucun des autres policiers présents.

Pantaleo a été licencié en 2019 à l'issue d'une procédure disciplinaire de la police.

La famille de Garner a conclu un procès contre la ville de New York pour 5,9 millions de dollars, mais a continué à demander justice sous la forme d'une enquête judiciaire sur la mort de Garner en 2021.

La procédure judiciaire, qui s'est déroulée pratiquement en raison de la pandémie, a été organisée en vertu d'une disposition de la charte de la ville qui permet aux citoyens de demander au tribunal une enquête publique sur « toute violation ou négligence présumée en rapport avec les biens, le gouvernement ou les affaires de la ville ».

L'objectif de l'enquête était d'établir un dossier sur l'affaire plutôt que de déclarer quelqu'un coupable ou innocent.

L'un des avocats représentant la famille de Garner était Alvin Bragg, avocat spécialisé dans les droits civils, qui faisait alors campagne pour le poste de procureur du district de Manhattan, poste qu'il a remporté en novembre de la même année.

M. Bragg, qui a poursuivi avec succès l'ancien président Donald Trump pour avoir versé des pots-de-vin à un acteur pornographique cette année, a déclaré que le plaidoyer de Mme Carr en faveur de son fils l'inspirait pour créer une ville de New York plus égalitaire.