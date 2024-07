Des t-shirts de Trump le poing levé en vente sur des sites chinois

Les images de ce moment ont déjà fait la une des journaux du monde entier et envahi de nombreux sites internet : l'ancien président Donald Trump, l'oreille en sang, la main droite serrée en un poing au-dessus des agents des services secrets qui l'entourent après qu'on lui a tiré dessus.

Aujourd'hui, on peut les trouver sur des T-shirts à partir de 4 dollars sur les plateformes de commerce électronique chinoises.

Au cours du week-end, les détaillants chinois se sont précipités sur Taobao et JD.com, les deux plus grandes plateformes de commerce électronique du pays, pour tirer profit de ces images après la tentative d'assassinat de M. Trump lors d'un rassemblement samedi.

Selon des captures d'écran qui ont circulé en ligne, l'un des t-shirts s'intitule "Make America Great Again" (Rendre à l'Amérique sa grandeur). Un autre tee-shirt disait : "La fusillade me rend plus fort".

Les tee-shirts utilisaient diverses photos qui avaient capturé le moment, dont l'une des plus indélébiles réalisée par le photographe Evan Vucci de l'agence Associated Press.

Si les gens du monde entier ont reconnu le pouvoir de ces images, les fabricants chinois sont particulièrement bien placés pour s'emparer rapidement d'une tendance et en faire un produit. La Chine est l'atelier du monde, et son industrie nationale du commerce électronique très compétitive signifie que ses petits détaillants sont en mesure d'exploiter toutes sortes de tendances en matière de produits de consommation.

Lundi, bon nombre de ces T-shirts étaient devenus introuvables : une recherche de "T-shirts Trump" sur JD ne donnait aucun résultat, tandis que Taobao affichait d'autres t-shirts Trump.

Sur demande, certains magasins ont toutefois pu fournir des liens cachés vers la marchandise - et d'autres t-shirts ont pu être trouvées en recherchant un surnom chinois pour Trump pendant un certain temps.

La raison pour laquelle les chemises ont été cachées n'est pas claire, mais l'internet national chinois, qui est largement isolé de l'internet mondial, est contrôlé par un vaste système de censure qui surveille également les sites de commerce en ligne. L'utilisation des images pourrait soulever des problèmes de droits d'auteur.

"L'Associated Press est fière de la photo d'Evan Vucci et reconnaît son impact", a déclaré Lauren Easton, vice-présidente de la communication d'entreprise de l'Associated Press. "En outre, nous réservons nos droits sur cette image puissante".

Un journaliste de l'AP a pu commander un t-shirt avec une image du moment pour 8 dollars, alors que le lien original indiquait que le t-shirt n'était plus disponible. Un représentant du service clientèle a déclaré qu'il s'agissait d'une violation de la réglementation, sans donner plus de détails, mais il a ensuite fourni un lien pour commander la chemise.

Une autre boutique sur Taobao a proposé cinq t-shirts différents, tous basés sur des photos du rassemblement de samedi, lorsqu'on lui a demandé si elle avait des t-shirts montrant Trump en train de se faire tirer dessus. Ils étaient vendus au prix de 4 dollars.

Pendant un certain temps, lundi, les recherches comprenant "Trump Jianguo" ont permis de trouver des boutiques vendant des t-shirts avec des images du rassemblement, mais cela a moins bien fonctionné à mesure que la journée avançait.

Trump Jianguo a commencé à être utilisé comme surnom sur l'internet chinois lorsque Trump était en fonction. Jianguo - qui signifie "construire un pays" - était un nom patriotique populaire pour les hommes dans les années 1950 et 1960, lorsque la République populaire communiste de Chine était jeune. Ce surnom est une plaisanterie des personnes qui estiment que certaines des politiques de M. Trump ont en fait aidé la Chine, malgré sa rhétorique parfois enflammée.

Les entrepreneurs chinois font depuis longtemps des affaires florissantes avec le nom de Trump, une grande partie des marchandises du candidat ayant été fabriquées dans le centre chinois de vente en gros de Yiwu lors de l'élection de 2020.