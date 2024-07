Présidentielle en Iran : l'ayatollah Khamenei relativise l'abstention

En dépit des efforts du guide iranien pour inciter la population aux urnes, près de 60 % d'électeurs n'ont pas voté lors de l'élection présidentielle organisée en urgence après la mort du président Ebrahim Raïssi.

Face à ce qui apparaît comme un désaveu Ayatollah Ali Khamenei relativise ceux qui n'ont pas voté ne sont, en aucun cas, opposé au système : "bien sûr, au premier tour des élections, la participation n'a pas été aussi élevée qu'on s'y attendait. Elle a été plus faible que ce que nous avions prévu et anticipé".

Selon le ministère iranien de l'intérieur, le taux de participation était d'environ 40 %, soit le plus bas jamais enregistré depuis la révolution islamique de 1979. Le second tour est prévu vendredi prochain. Il permettra de départager deux candidats, Massoud Pezeshkian, et le conservateur Saeed Jalili.