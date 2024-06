Guerre Israël-Hamas : en Cisjordanie, les colons enhardis par les sanctions

Frappés par des sanctions internationales, les colons israéliens de Cisjordanie bénéficient aujourd’hui du soutien financier de leur communauté.

Ces mesures destinées à dissuader et exposer les personnes concernées au gel de leurs avoirs et à l’interdiction de voyager et d’obtenir un visa, ont eu un impact minime. Des dizaines de milliers de dollars ayant été collectés à l’adoption des sanctions il y a deux mois.

"Nous recevons beaucoup plus de soutien de la part d'une grande partie de l'opinion publique qui a compris ce que nous disons depuis des années, à savoir que nous avons affaire à un ennemi meurtrier qui se bat contre nous, que seule la colonisation de la terre apportera la sécurité, que si nous permettons au Hamas de créer un État palestinien, le même type de terrorisme et de meurtre qui s'est produit à Gaza pourrait se produire ici, en Judée et en Samarie", a déclaré Elisha Yered, colon israélien d'extrême droite sanctionnée par l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Des colons israéliens partisans de la ligne dure ont été visés par des sanctions internationales en raison d'accusations d'attaques et de harcèlement à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie.

Mais ces mesures ont au contraire encourager les colons dans l'escalade des attaques et de l'accaparement des terres, selon des Palestiniens de Cisjordanie, des groupes de défense des droits locaux.

"Yinon et Alyasheeved ont détruit nos fermes, nos terres et nos cultures, et l'élevage de moutons a été gravement touché. Ces sanctions ne sont pas suffisantes, nous en demandons toujours plus pour les dissuader et les ramener dans le droit chemin.", a témoigné un agriculteur palestinien.

Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem et de la bande de Gaza lors de la guerre du Proche-Orient en 1967.

Quelque 500 000 Israéliens se sont installés en Cisjordanie.

Mais si la plupart de la communauté internationale considère leur présence comme illégale, l'expansion a été accélérée sous la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la plus marquée à droite de l'histoire d'Israël, avec des colons eux-mêmes à des postes clés.