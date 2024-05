Guerre Israël-Hamas : l'Algérie convoque le Conseil de Sécurité sur Rafah

L'Algérie fait circuler une proposition de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exigerait un cessez-le-feu immédiat à Gaza et ordonnerait à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire dans la ville méridionale de Rafah.

Le projet de résolution, obtenu mercredi soir par l'Associated Press, exige également que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties. Il demande également la libération immédiate de tous les otages pris lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.

Certains diplomates ont déclaré qu'ils espéraient un vote rapide, même dès mercredi.

_"_Nous espérons que le vote aura lieu le plus rapidement possible, car des vies sont en jeu", a déclaré l'ambassadeur de Chine, Fu Cong, à la presse. L'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, a quant à elle déclaré : "Nous attendons de voir le résultat. Nous attendons de voir ce qu'il en est et nous réagirons ensuite."

Les États-Unis ont opposé leur veto à de nombreuses résolutions exigeant un cessez-le-feu à Gaza.

Le projet de résolution exige le respect des résolutions précédentes du Conseil de sécurité qui demandent l'ouverture de tous les points de passage frontaliers et l'accès humanitaire aux 2,3 millions d'habitants de Gaza qui ont désespérément besoin de nourriture et d'autres formes d'aide.

La résolution proposée indique que "la situation catastrophique dans la bande de Gaza constitue une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales". Elle exprime sa vive inquiétude face à "la famine qui se répand dans la bande de Gaza" et aux souffrances des Palestiniens qui se sont réfugiés à Rafah.

La résolution exigerait qu'Israël "mette immédiatement fin à son offensive militaire et à toute autre action à Rafah".

Le projet condamne ce qu'il appelle "le ciblage aveugle des civils, y compris des femmes et des enfants, et des infrastructures civiles" et réitère la demande du Conseil pour que toutes les parties se conforment au droit international qui exige la protection des civils.

L'ambassadeur algérien à l'ONU, Amar Bendjama, qui est également le représentant arabe au Conseil de sécurité, a déclaré à la presse, à l'issue des consultations d'urgence à huis clos du Conseil, qu'il enverrait le projet de résolution aux 15 membres du Conseil plus tard dans la soirée.

L'Algérie a convoqué cette réunion d'urgence du Conseil alors qu'Israël poursuit son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge. Cette réunion fait suite aux frappes aériennes israéliennes de dimanche soir qui ont déclenché un incendie dans les tentes d'un camp de déplacés palestiniens à l'ouest de Rafah, tuant 45 personnes et en blessant plus d'une centaine d'autres.