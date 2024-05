Des centaines de journalistes en exil pour leur sécurité, selon l'ONU

Des milliers de journalistes ont fui leur pays d'origine ces dernières années pour échapper à la répression politique, sauver leur vie et fuir les conflits. Mais en exil, ils sont souvent vulnérables aux menaces physiques, numériques et juridiques, a déclaré mercredi une enquêtrice de l'ONU.

Irene Khan a déclaré dans un rapport à l'Assemblée générale de l'ONU que le nombre de journalistes en exil a augmenté alors que l'espace pour les médias indépendants et critiques s'est "réduit dans les pays démocratiques où les tendances autoritaires gagnent du terrain".

Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, les médias libres, indépendants et diversifiés qui soutiennent la démocratie et demandent des comptes aux puissants sont soit absents, soit fortement limités dans plus d'un tiers des pays du monde, où vivent plus des deux tiers de la population mondiale.

L'enquêteur indépendant des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a déclaré que la plupart des journalistes et certains médias indépendants ont quitté leur pays afin de pouvoir enquêter et rendre compte librement "sans crainte ni favoritisme".

Cependant, M. Khan, avocate bangladaise qui a été secrétaire général d'Amnesty International, a déclaré que les journalistes exilés se trouvent souvent dans une situation précaire, confrontés à des menaces contre eux et leur famille dans leur pays d'origine, sans statut juridique assuré ni soutien adéquat pour continuer à travailler dans leur pays d'accueil.

Protections juridiques

"Craignant pour leur sécurité ou celle de leur famille restée au pays, luttant pour survivre financièrement et surmonter les nombreuses difficultés de la vie dans un pays étranger, de nombreux journalistes finissent par abandonner leur profession. L'exil devient alors un autre moyen de faire taire les voix critiques, une autre forme de censure de la presse."

Mme Khan, dont le mandat émane du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, basé à Genève, a déclaré qu'il existe des protections juridiques internationales pour les journalistes en exil, qu'il s'agisse de reporters professionnels à plein temps ou de blogueurs publiant sur internet et ailleurs. Le problème réside dans le fait que les États ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

Ces dernières années, des centaines de journalistes ont fui l'Afghanistan, la Biélorussie, la Chine, l'Éthiopie, l'Iran, le Myanmar, le Nicaragua, la Russie, le Soudan, la Somalie, la Turquie et l'Ukraine. En outre, un plus petit nombre de journalistes ont fui d'autres pays comme le Burundi, le Guatemala, l'Inde, le Pakistan et le Tadjikistan, "pour n'en citer que quelques-uns".

Mme Khan a déclaré qu'il n'existait pas de données sur les violations des droits de l'homme commises par des pays situés hors de leurs frontières. Mais il existe des preuves anecdotiques, notamment des témoignages de victimes, des recherches universitaires et l'expérience d'organisations de la société civile, qui suggèrent qu'une "forte prévalence" de cette "répression transnationale" vise les journalistes et les médias en exil, a-t-elle déclaré.

Enlèvements

M. Khan a déclaré que "le massacre du journaliste saoudien en exil, Jamal Khashoggi, dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul était un acte scandaleux et audacieux de répression transnationale". Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post qui était entré dans le consulat le 2 octobre 2018 pour obtenir des documents en vue de son mariage, n'est jamais ressorti et sa dépouille n'a jamais été retrouvée.

Mme Khan a également souligné les enlèvements extraterritoriaux et le retour forcé d'au moins 100 ressortissants turcs, dont des journalistes, en provenance de nombreux pays, ainsi que le ciblage par l'Iran de journalistes et de médias iraniens en exil, ainsi que de journalistes et d'employés des médias iraniens et d'origine iranienne travaillant pour le service en langue persane de la BBC.

En février 2020, l'éminente journaliste iranienne en exil Rana Rahimpour a reçu des menaces de mort contre elle-même, son mari, ses enfants et ses parents âgés.

Mme Khan a déclaré que le monde a été témoin d'un exemple flagrant d'enlèvement forcé lorsque les autorités biélorusses ont utilisé une fausse alerte à la bombe, en violation du droit international, pour détourner un avion de ligne alors que Raman Pratasevich, journaliste en exil, se rendait à l'aéroport principal du pays en mai 2021. Il a été arrêté, condamné à huit ans de prison, puis gracié.

En ce qui concerne la répression numérique transnationale, le rapporteur spécial de l'ONU a déclaré que les tentatives d'intimidation et de réduction au silence des journalistes et de leurs sources, ainsi que la promotion de l'autocensure en ligne, se sont multipliées au cours de la dernière décennie.

Menaces de mort

Selon M. Khan, les pratiques courantes comprennent "le recrutement d'armées de trolls et de bots pour amplifier les attaques personnelles vicieuses contre des journalistes individuels afin de les discréditer et de discréditer leurs reportages, le blocage des sites d'information exilés ou le brouillage des émissions, ainsi que la surveillance numérique ciblée". Les attaques en ligne, y compris les menaces de mort, les menaces de viol et les campagnes de diffamation, sont montées en flèche au cours des dix dernières années.

La surveillance numérique a également augmenté au cours de la dernière décennie, les logiciels espions permettant aux autorités d'accéder aux téléphones et autres appareils des journalistes à leur insu, a déclaré Mme Khan. Au début de l'année 2022, des journalistes du Salvador ont fui vers le Costa Rica, le Mexique et d'autres pays après que des enquêtes de la société civile eurent signalé l'utilisation du logiciel espion Pegasus sur leurs appareils.

Selon Irene Khan, les journalistes en exil sont souvent confrontés à deux menaces juridiques majeures de la part de leur pays d'origine : "l'enquête, la poursuite et la punition par contumace, et la poursuite de leur extradition sur la base d'accusations criminelles forgées de toutes pièces".

La loi sur la sécurité nationale récemment adoptée par Hong Kong, complétée par l'ordonnance sur la sauvegarde de la sécurité nationale, "criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la 'collusion avec des organisations étrangères' en des termes très généraux et avec une portée extraterritoriale", a-t-elle déclaré. Elle a été largement utilisée contre les journalistes indépendants à Hong Kong, a entravé le travail des journalistes en exil et a contraint nombre d'entre eux à l'autocensure.

Attaques physiques

Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie a adopté des lois draconiennes punissant toute personne discréditant les forces armées ou diffusant de fausses informations sur l'opération militaire. Cela a conduit les médias indépendants à s'autocensurer, à fermer ou à quitter le pays. Les tribunaux russes ont prononcé des condamnations par contumace à l'encontre de plusieurs journalistes exilés.

Mme Khan a demandé aux pays qui accueillent des journalistes en exil de leur fournir des visas et des permis de travail.

Les journalistes en exil ont également besoin d'une meilleure protection contre les attaques physiques et en ligne, d'un soutien à long terme de la part de la société civile et des groupes de défense de la liberté de la presse, et "ils ont besoin que les entreprises veillent à ce que les technologies qui sont essentielles à l'exercice du journalisme ne soient pas perturbées ou utilisées comme des armes contre eux", a-t-elle déclaré.