Egypte : l'UE accorde une aide financière d'un milliard d'euros

Ce vendredi 12 avril, l'Union européenne a accordé à l’Egypte une aide financière à hauteur d'un milliard d'euros pour l'aider à stabiliser son économie.

Cette aide financière à court terme fait partie d'un ensemble plus vaste de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros. En effet, quatre autres milliards d'euros étaient prévus comme aide à plus long terme sur la période de 2024 à 2027, mais devaient encore être adoptés par les 27 membres de l'Union européenne.

Ce soutien financier est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et aux besoins financiers du pays, notamment après le déclenchement de la guerre à Gaza, les attaques des Houthis en mer Rouge et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Pour être éligible à l'aide, l'Égypte doit continuer à prendre "des mesures concrètes et crédibles pour respecter des mécanismes démocratiques efficaces (y compris un système parlementaire multipartite) et l'État de droit, et garantir le respect des droits de l'homme".