Italie : Meloni annoncée en Egypte pour un accord sur le plan Mattei

La Première ministre italienne est attendue au Caire dimanche. Dans la capitale égyptienne, Giorgia Meloni doit signer un accord de coopération et de développement entre l'Europe et l'Égypte, similaire à celui conclu par l'Italie avec la Tunisie en 2023 portant sur le contrôle des frontières.

"Ce dimanche, je serai en Égypte avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et quelques autres Premiers ministres. Il s'agit d'une initiative similaire à celle que nous avons menée en Tunisie, c'est-à-dire un protocole d'accord, que nous menons également en Égypte et, en même temps, un travail de coopération bilatérale qui sera formalisé au cours de la journée de dimanche. Il s'agit du Piano Mattei (note : le "Plan Mattei" de Meloni pour la coopération et le développement avec les nations africaines), en particulier pour la collaboration dans les domaines de l'agriculture et de la formation, mais nous signerons également une série d'accords de collaboration dans les domaines de la santé, de l'aide aux petites et moyennes entreprises et de l'investissement. Ainsi, plusieurs des pays que nous avons présentés comme les premiers projets pilotes qui démarreront avec le Piano Mattei, ont déjà fait l'objet de missions, de contacts et de travaux en cours", a déclaré Giorgia Meloni.

Pour cet accord avec l’Egypte, la première ministre italienne n’a pas évoqué la lutte contre l’immigration clandestine.