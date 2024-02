Guerre Israël-Hamas : des militants bloquent les camions d'aide pour Gaza

Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant l'entrée du port d'Ashdod en Israël pour s'opposer à l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Les manifestants ont bloqué les camions pour les questionner sur la destination de leur marchandise, bien que les Nations unies aient demandé à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide par le port. Ces derniers se disent inquiets pour leur proche.

"Je sais que cette guerre devient de plus en plus longue et qu'elle met en danger nos soldats et nos enfants à cause de tous ces camions qui entrent dans Gaza", déclare une manifestante.

Dès les premiers jours de guerre, Israël a interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Ainsi, le conflit a déclenché une catastrophe humanitaire.

À cause de la guerre, l'ONU a déclaré qu'elle avait du mal à acheminer de l'aide dans le nord du pays en raison des restrictions israéliennes et de la poursuite des combats, alors que plusieurs centaines de milliers de personnes restent dans le nord après que la majeure partie de la population a fui vers le sud.

Bien qu'Israël ait cédé sous la pression des États-Unis, le volume d'aide humanitaire reste insuffisant et un quart des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont menacés de famine.