Attaques en Mer Rouge : les ports israéliens tournent au ralenti

Le Port d’Eliat en Israël tourne au ralenti en raison des attaques des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis en soutien au Hamas dans sa guerre contre l'armée israélienne depuis le 7 octobre.

Or cette entité est l'unique débouché du sud d'Israël sur la mer Rouge et l'un des ports commerciaux les plus importants du pays vers la région Asie-Pacifique. L’instabilité sur cette voie, lui a déjà fait perdre au 3 milliards de dollars américains.

" Nous ne recevons plus les marchandises en provenance de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Inde qui arrivent à à Eilat par le détroit de Bab el Mandeb. Les navires craignant de passer par cette voie. Nous ne recevons plus de navires depuis le 1er décembre.’’, a déclaré Gideon Golber, PDG de Eilat Port Co. Ltd.

Selon le patron de l’infrastructure , les opérations du port peuvent à peine être maintenues jusqu'en février. Il envisage même de supprimer des emplois et de fermer une partie de ses activités si la tendance n'est pas inversée.

La principale activité du port est l'importation d'automobiles et l'exportation d'engrais potassiques vers la région Asie-Pacifique.

La crise menace également les deux autres ports internationaux d'Israël, puisqu'au moins 30 % des marchandises importées des ports de Haïfa et d'Ashdod doivent passer par la mer Rouge et le canal de Suez pour arriver en Israël.