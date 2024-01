Kenya : la formation de Benacare pour soigner ses proches malades

Au Kenya, un réseau de professionnels de santé s’organise pour faciliter l’accès aux soins aux patients atteints de maladies chroniques.

Faith Wanjiku, est infirmière auxiliaire de formation, elle a formé Petronilla à soigner sa mère de 85 ans. Teresa Mukhovi souffre de démence, d'hypertension et de diabète. Sa fille est désormais capable de surveiller son état de santé et ainsi réduire les coûts des visites à l’hôpital.

" Benacare m'a beaucoup aidée parce qu'ils ont fait appel à des infirmières de l'hôpital pour me former à soigner ma mère. Je suis en mesure de vérifier sa tension artérielle et sa glycémie...", raconte Petronilla.

Naom Monari, a pris conscience qu’il fallait soutenir les communautés à faibles revenus et les aider à accéder aux soins de santé facilement et à un prix abordable. Son entreprise sociale, Bena Care, permet de lutter contre les inégalités face à a la maladie en proposant des soins préventifs aux patients les plus démunis. " Depuis cinq ans, nous nous efforçons de réduire le coût des soins de santé des patients atteints d'une maladie chronique en mettant en place un vaste réseau de professionnels de santé, et en les connectant au domicile des patients, afin qu'ils puissent leur fournir des services cliniques et des soins abordables dans le confort de leur domicile", explique Naom.

Si les besoins médicaux du patient sont importants, les infirmières de Benacare peuvent lui rendre visite à domicile tous les jours. Ces visites peuvent ensuite s’espacer quand l’Etat du patient se stabilise.

Les professionnels de santé, comme Ashihundu Khayumbi estiment que les soins à domiciles présentent de nombreux avantages, surtout pour les habitants des zones rurales : " Un patient qui est admis en ville est souvent accompagné de sa famille qui vient de la campagne. Le patient doit faire face aux factures de l'hôpital, tandis que ses proches doivent payer un séjour à l'hôtel en ville. Les patients à domicile sont dispensés de ces frais de séjour et de soins infirmiers. Ils ne paieront que les frais de l'assistante médicale à domicile et les médicaments. Le patient aura également la possibilité d'interagir avec ses proches, vu qu'il est resté chez lui.

En plus des visites, les équipes de Benacare on mise en place une plateforme en ligne permet d’accéder à des équipements sanitaires usagés à domicile, tels que des lits d’hôpitaux ou encore des concentrateurs d’oxygène.