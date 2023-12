Nigéria : le vice-président au chevet des rescapés de l'attaque du Plateau

Le vice-président nigérian Kashim Shettima a visité mercredi un camp de personnes déplacées dans le nord de l'État du Plateau et s'est entretenu avec les survivants des récentes violences dans la région.

Au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué des villages isolés pendant deux jours dans cet État du centre-nord, selon des survivants et des responsables.

« Lorsqu’une communauté saigne, la nation tout entière ressent la douleur. La douleur que nous ressentons désormais transcende l'origine ethnique ou la religion, la géographie ou la politique", a déclaré Shettima, lors de sa rencontre avec les membres des communautés affectées dans le camp de déplacés à Jos.

Les assaillants ont ciblé 17 communautés lors des attaques « insensées et non provoquées » de samedi et dimanche, au cours desquelles la plupart des maisons de la région ont été incendiées, a déclaré le gouverneur du Plateau, Caleb Mutfwang.

"Je ne peux pas imaginer l'inhumanité qui a été manifestée lorsqu'un être humain peut voir un enfant sans défense et tirer avec une arme à feu. C'est méchant et je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas comprendre cela", a déploré Mutfwang, mercredi.

Certains habitants ont déclaré qu'il avait fallu plus de 12 heures avant que les agences de sécurité ne répondent à leur appel à l'aide, une affirmation que l'AP n'a pas pu confirmer mais qui fait écho aux inquiétudes passées concernant la lenteur des interventions dans la crise sécuritaire meurtrière au Nigeria qui a fait des centaines de morts cette année. Y compris au Plateau.

L'armée nigériane a déclaré avoir lancé des « opérations de ratissage » à la recherche des suspects avec l'aide d'autres agences de sécurité, même si les arrestations sont rares lors de telles attaques.

Le président nigérian Bola Tinubu a assuré aux membres des communautés touchées qu’une solution serait trouvée.