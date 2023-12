Tanzanie : le bilan des glissements de terrain grimpe à 76 morts

Au moins 76 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord de la Tanzanie la semaine dernière, a déclaré jeudi la présidente Samia Suluhu Hassan, qui s'est rendue sur les lieux.

"Cette catastrophe a coûté la vie à 76 personnes dans la région de Katesh", à environ 300 km au nord de la capitale Dodoma, a déploré la cheffe de l'Etat après avoir rencontré des survivants.

Ces pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche "sont également un signal d'alarme pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour détecter les signes et alerter les gens à l'avance afin d'éviter des conséquences graves comme celles-ci", a poursuivi Samia Suluhu Hassan, précisant que cette "catastrophe a également détruit des infrastructures et l'activité économique".

"Nous avons maintenant pour tâche de rétablir la situation ici", a-t-elle également déclaré, après avoir écourté son déplacement à la COP28 à Dubaï pour se rendre sur les lieux. Un précédent bilan donné mardi par les autorités faisait état de 65 morts.

Des images diffusées à la suite des intempéries par les chaînes de télévision locales montraient des rues jonchées de débris de maisons. Ces glissements de terrain ont déplacé quelque .600 personnes, avait indiqué mardi le porte-parole du gouvernement, Mobhare Matinyi.

L'Afrique de l'Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño, qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et à des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril.

Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique. D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations nourries par les pluies torrentielles qu'il avait causées avaient fait plus de 6 000 morts dans cinq pays de la région.