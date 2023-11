Kenya : manifestations contre la production massive de plastique

Des centaines de militants écologistes ont défilé samedi à Nairobi, la capitale kenyane, pour exiger des réductions drastiques de la production de plastique, à la veille d'une réunion visant à négocier un traité mondial sur les plastiques.

Des représentants de plus de 170 pays se réuniront lundi à Nairobi pour négocier les mesures concrètes qui devraient être incluses dans un traité mondial contraignant pour mettre fin à la pollution plastique.

Les manifestants ont appelé à ce que les négociations se concentrent sur la réduction de la quantité de plastique produit et ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Crise du plastique = crise climatique" et "Mettre fin à l'exposition toxique multigénérationnelle".

Ils scandaient "Laissez les pollueurs payer le prix" alors qu'ils marchaient lentement derrière un orchestre de cérémonie depuis le centre de Nairobi jusqu'à un parc à l'ouest de la capitale.

Les nations ont convenu l’année dernière de finaliser d’ici 2024 un premier traité mondial des Nations Unies pour lutter contre le fléau des plastiques présents partout, depuis les sommets des montagnes et les fosses marines les plus profondes jusqu’à l’intérieur des cours de sang humain.

Les négociateurs se sont déjà réunis à deux reprises, mais Nairobi constitue la première occasion de débattre d'un projet de traité publié en septembre qui décrit les nombreuses voies permettant de résoudre le problème du plastique.

"On parle beaucoup de solutions de bout en bout dont nous n'avons pas besoin pour le moment", a déclaré à l'AFP Tiara Samson, une associée du mouvement Break Free From Plastic, qui a organisé la marche de samedi.

"Investir dans ces solutions détourne l'attention de ce que nous devons réellement faire, à savoir imposer des objectifs ambitieux en matière de réduction des plastiques", a ajouté le militant venu des Philippines.

Discussions bloquées

La réunion du 13 au 19 novembre à Nairobi est la troisième des cinq sessions d'un processus accéléré visant à conclure les négociations l'année prochaine afin que le traité puisse être adopté d'ici la mi-2025.

Lors des dernières négociations à Paris, les militants ont accusé les grands pays producteurs de plastique de tergiverser délibérément après deux jours perdus à débattre de points de procédure.

Cette fois-ci, les sessions ont été prolongées de deux jours, mais des craintes subsistent quant à la possibilité d'un traité plus faible si le temps consacré aux discussions détaillées est englouti en rond.

La production mondiale de plastique a plus que doublé depuis le début du siècle pour atteindre 460 millions de tonnes, et elle pourrait tripler d'ici 2060 si rien n'est fait.