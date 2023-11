Ouganda : Museveni minimise l'exclusion de son pays par Washington

Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré dimanche que les États-Unis « surestimaient » son importance après que Washington a annoncé qu'il retirait l'Ouganda d'un accord commercial majeur en raison de violations des droits de l'homme.

La semaine dernière, Washington a annoncé que l'Ouganda, ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger, seraient exclus de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiant de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) à partir de janvier 2024.

L’African Growth and Opportunity Act, qui remonte à 2000, permet aux pays africains d’exporter une large gamme de produits vers les États-Unis en franchise de droits. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits de l'homme et de l'État de droit et de lutte contre la corruption.

Dans une lettre adressée au Congrès, le président américain Joe Biden a accusé le gouvernement ougandais de violations des droits de l'homme, qui ont fait l'objet de vives critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme, de l'ONU et des pays occidentaux depuis l'adoption en mai d'une loi surnommée « l'anti-immigration ». Loi sur l'homosexualité 2023".

Mais Yoweri Museveni a demandé dimanche aux Ougandais "de ne pas trop s'inquiéter des récentes actions du gouvernement américain visant à décourager leurs entreprises d'investir en Ouganda et du retrait de l'Ouganda de la liste de l'AGOA".

"Certains de ces acteurs du monde occidental se surestiment et sous-estiment les combattants de la liberté en Afrique", a-t-il poursuivi sur X (ex-Twitter).

"En Ouganda, nous pouvons réussir nos objectifs de croissance et de transformation, même si certains acteurs ne nous soutiennent pas", a déclaré le Président. L'un de ses principaux conseillers, Odrek Rwabwogo, a déclaré mercredi que le gouvernement restait ouvert aux discussions avec Washington, mais estimait que cette exclusion nuirait aux "agriculteurs et propriétaires de petites entreprises ougandais".

"Même si le commerce ougandais via l'AGOA était insignifiant, la croissance de nos exportations vers les Etats-Unis et d'autres partenaires était un pilier important de notre stratégie économique", a souligné Odrek Rwabwogo.

Dès que la « loi anti-homosexualité » a été votée, Joe Biden a réclamé son abrogation immédiate et menacé de réduire l'aide et les investissements américains en Ouganda.

La loi prévoit de lourdes sanctions pour les personnes ayant des relations homosexuelles ou « promouvant » l'homosexualité. En août, la Banque mondiale a annoncé la suspension des nouveaux prêts à l'Ouganda.