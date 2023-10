Rwanda : un jeu de cartes pour aborder la santé mentale

Cette bibliothèque communautaire est le fruit du travail de Dominique Alonga. Il y a quelques années, la jeune femme a lancé une campagne de dons de livres pour encourager les Rwandais à lire. Elle a également créé une maison d’édition pour permettre aux auteurs locaux de pouvoir raconter leurs histoires. Mais récemment elle s’est lancée dans une nouvelle aventure : aider à améliorer la santé mentale tout en s’amusant, grâce à un jeu de cartes.

"L'objectif est de rendre la thérapie un peu plus abordable et accessible au Rwanda. Ici, nous ne sommes pas les personnes les plus expressives, nous avons beaucoup de mal à nous exprimer et à faire confiance aux gens. Les Rwandais ont beaucoup de traumatismes. Je crois que c’est dû à notre histoire culturelle. Et ce que nous voulions faire, c'était de transformer ce jeu en un outil qui permette aux gens de mieux se connaître", explique Dominique UWase Alonga, qui a créé Imagine We Rwanda et le jeu de cartes Deep Conversations.

Pour développer ce projet, Dominique s’est entourée d’experts en santé mentale. Mais elle tient à rappeler que faire appel à un professionnel reste primordial pour les personnes souffrant de troubles. Depuis le lancement de ses cartes, elle connaît un véritable succès.

"L'une de nos plus grandes réussites, si je puis dire, est que nous avons vendu toutes nos cartes deux fois en moins d'un an. Nous avons eu beaucoup de réactions positives de la part de couples mariés ou non. Et également de parents qui tentent de comprendre leurs enfants, en particulier les parents d'adolescents qui veulent mieux les comprendre", poursuit la jeune femme.

Au lendemain du génocide de 1994, le Rwanda ne comptait qu’un seul psychiatre. Depuis, le pays a développé l’une des plus vastes politiques de santé mentale du continent.