Guerre Israël-Hamas : des musulmans sud-africains solidaires de la Palestine

Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays du Proche-Orient, mais aussi en Afrique du Sud.

Entre 600 et 800 personnes, appartenant à la communauté musulmane du Cap, se sont rassemblées dans la mosquée Al-Quds en solidarité avec les Palestiniens.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus de 700 personnes ont été tuées côté israélien et plus de 400 côté palestinien, selon des bilans provisoires.

Shakiy Shahid Esau, ancien député, dénonce le soutien des Occidentaux à Israël : l’Afrique du Sud a également été obligée. Le mouvement de libération a dû prendre les armes pour avoir un impact. La communauté internationale a imposé des sanctions contre l’Afrique du Sud et nous constatons que les mêmes pays occidentaux qui ont appuyé l’Afrique du Sud pendant le régime d’apartheid, ont soutenu les colonisateurs et les oppresseurs de notre propre peuple en Afrique du Sud. Ce sont les mêmes personnes qui soutiennent maintenant Israël contre le peuple palestinien.

Côté palestinien, l’opération surprise du Hamas, dénommée déluge d'Al-Aqsa, a eu lieu après que des Israéliens ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa ces derniers jours et en raison du nombre de Palestiniens tués par Israël ces derniers mois.

Des combats acharnés se poursuivent entre les combattants palestiniens et les forces israéliennes dans au moins trois régions du sud des territoires de kibboutz au Karmia et dans les villes d’Ashkelon et de Sderot.