Libye : le chef Salah Khalil prépare des repas pour les déplacés de Derna

Dans un établissement de restauration de Tripoli enLibye le chef cuisinier Salah Khalil, et ses bénévoles, préparent et distribuent des repas aux personnes déplacées de l'est du pays et hébergées à la capitale suite aux inondations meurtrières.

"Nous devons aider notre peuple dans cette catastrophe. Il ne s'agit pas de lancer une initiative, il s'agit de donner un coup de main, nous devons rester au coeur de ces evenements, surtout que je suis originaire de cette belle ville de Derna". pécise Khalil.

"Nous devons rester unis"

"Le message est que nous devons rester unis pour le bien de l'unité nationale en Libye." affirme le chef, qui comme beacoup de libyens espere que son pays divisé entre deux gouvernements rivaux retrouvera son unité pour surmonter cette epreuve.

Près de deux semaines après qu'une crue soudaine a dévasté la ville portuaire libyenne de Derna, le bilan officiel des morts continue d'augmenter, dépassant les 3 800 samedi.

Selon les organisations humanitaires internationales les disparus pourraient être au nombre de 10 000 ou plus.