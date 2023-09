Nigeria : enquête ouverte après la mort mystérieuse du rappeur Mohbad

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi au Nigeria pour protester contre la mort mystérieuse, la semaine dernière, d'une star de l'afrobeat dont le corps a été exhumé pour une autopsie, les autorités enquêtant sur les causes de son décès.

La police de Lagos a déclaré que le corps de feu Ilerioluwa Aloba, plus connu sous le nom de MohBad, avait été exhumé jeudi après-midi en réponse à des plaintes concernant les circonstances floues de sa mort.

Ilerioluwa Aloba, largement connu comme l'une des jeunes stars pop les plus en vue du Nigeria, est décédé la semaine dernière dans un hôpital de Lagos, à l'âge de 27 ans, après avoir été admis pour une maladie inconnue.

Mardi, de jeunes Nigérians sont descendus dans les rues de Lagos pour demander justice pour Aloba, mais les manifestations ont pris de l'ampleur dans tout le pays en raison de l'afflux de chagrin - et des questions sur les causes de sa mort.

La police de Lagos a déclaré avoir reçu des plaintes concernant la mort du chanteur, ce qui l'a amenée à mettre en place une équipe d'enquête criminelle pour "rassembler toutes les allégations, suspicions et insinuations provenant de diverses sources sur la mort du chanteur".

Le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a déclaré mardi qu'il avait "ordonné que tous ceux qui auraient pu jouer un rôle quelconque dans les événements ayant conduit à la mort de MohBad soient traduits en justice à l'issue d'une enquête approfondie".

"Je demande également à tous les amis et fans du défunt de rester calmes et de s'abstenir de faire des déclarations incendiaires et de tirer des conclusions préjudiciables sur cette affaire", a déclaré M. Sanwo-Olu. "Rester calme et suivre la procédure sera notre hommage le plus solennel à la mémoire du défunt.

Marlian Records

Dans un contexte d'émotion intense, les hommages rendus au défunt chanteur ont suscité des inquiétudes quant à une éventuelle intimidation de la part de l'industrie. Les critiques ont été dirigées vers son ancien mentor, Naira Marley, avec qui MohBad s'était publiquement disputé après son départ de Marlian Records l'année dernière.

La réaction contre Naira Marley a conduit à l'interdiction de ses chansons par l'une des plus grandes stations de radio du sud-ouest du Nigeria, SplashFM, pendant la durée de l'enquête. Naira Marley lui-même a demandé une enquête approfondie sur la mort de MohBad et s'est engagée à soutenir les efforts visant à mettre au jour tout acte criminel ou injustice potentiel.