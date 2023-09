Qu'attendent les Gabonais du général Oligui Nguéma ?

Alors que le Gabon accueille Oligui Nguéma en qualité de président de la transition, une série de défis cruciaux se dressent sur son chemin.

La rentrée scolaire c’est dans quelques jours et les enseignants ont le regard tourné vers le nouveau dirigeant. Le gel des recrutements dans le secteur éducatif depuis 2018 et à la suspension de la mise sous présalaire ont précarisé leur métier.

‘’Il y a trois points que je peux retenir tout de suite. Le premier point c’est la régularisation des situations administratives des enseignants. Le deuxième point c’est la régularisation des situation financières dont les rappels et soldes. Et après il ne faut pas l’oublier. L’arrimage pension/retraite au niveau des systèmes de rémunération des enseignants’’, explique Sima Bertin, membre du Syndicat de l’éducation nationale.

Marc Ona Essangui est une voix de la société civile gabonaise. Pour lui, la gouvernance des années précédentes a entravé le développement du Gabon."

'’On ne peut pas fonctionner dans un pays si la justice est aux ordres et corrompus ! On ne peut pas fonctionner dans un pays si l’espace civique est restreint. Il faut ouvrir l’espace civique avec des citoyens qui s'expriment, la presse indépendante et surtout un État de droit. Si nous avons tous ces garde-fous, nous sommes en mesure de fonctionner sans crainte d'une dictature. Un Etat de droit c’est un un Etat ou les citoyens fonctionnent avec la loi‘’, explique l'activiste.

Les institutions du Gabon ont été confrontées à des défis persistants de transparence et d'efficacité. La restauration de ceux-ci est essentielle pour le pays.

‘’Il faut mettre en place un chronogramme qui nous permettrait d’aller à des élections libres et transparentes. Si on veut organiser de vraies élections, on ne se donne pas un délai en disant on s’enferme dans 6 mois, dans un an, dans deux ans. Si c’est nécessaire qu’il faut prendre 6 ans, on prendra les 6 ans nécessaires pour que notre pays soit définitivement libre‘’, a déclaré Anges Kevin Nzigou - Secrétaire général du parti de l’opposition « Pour le changement » (PLC).

Lors de son investiture, le général Brice Oligui Nguema au Gabon a promis des élections libres, transparentes et crédibles pour rendre le pouvoir aux civils. Il a également appelé à la participation de toutes les forces nationales pour élaborer une nouvelle constitution adoptée par référendum. Pour beaucoup de Gabonais, l’avenir du pays dépend de ces efforts.