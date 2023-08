"Fuji : un opéra", des origines de la musique nigériane à l'afrobeat

La nouvelle exposition "Fuji : un opéra" raconte l'histoire du genre musical fuji, l'un des genres musicaux les plus importantes du Nigeria, qui a jeté les bases des sons Afrobeat d'aujourd'hui.

Auparavant tenue à Lagos, cette exposition multidimensionnelle est maintenant présentée au Africa Centre de Londres. Il comprend des images d'archives et des artefacts récemment découverts, explore le passé de la musique fuji, met en évidence ses empreintes fondatrices et célèbre sa riche sous-culture du début des années 1960 à nos jours.

"Fuji : un opéra" est organisé par Bobo Omotayo qui voulait créer une expérience immersive pour toute la famille qui a fourni une éducation sur la musique fuji et la culture nigériane.

« C'est une opportunité pour nous d'apprendre beaucoup sur la culture africaine et sur l'histoire nigériane parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire de Fuji sans la détacher de ces deux choses. Donc, c'est vraiment une exposition ludo-éducative. C'est sur quatre étages, donc nous en sommes très fiers. Et au fur et à mesure que vous avancez, plusieurs installations et opportunités vous permettent de vous y immerger."

L'organisateur de cet événement explique le pouvoir influent de la musique fuji qui a jeté les bases des sons Afrobeat d'aujourd'hui.

"Au cours des cinq ou six dernières décennies, il a fallu de nombreuses évolutions. Il y a eu tellement de joueurs qui ont créé une musique emblématique incroyable qui a en quelque sorte permis la musique pop contemporaine. Et, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure référence à l'influence de fuji que ce que nous avons maintenant pour Afrobeats, parce que le fondement sonore d'Afrobeats est ancré dans fuji." détaille Omotayo.

Avec des images d'archives et des artefacts récemment découverts, l'exposition explore le passé de la musique fuji, et célèbre sa riche culture du début des années 1960 à nos jours