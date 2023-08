Egypte : bataille pour les énergies renouvelables

Dans sa Vision 2030 pour l'Égypte, le gouvernement du pays s'est engagé dans des politiques visant à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à utiliser ses ressources énergétiques renouvelables.

Mohamed Zaki Makhlouf, a décidé d'utiliser un chauffe-eau solaire . Le retraité de 62 ans, chef d’une famille de 11 personnes dans un village égyptien de la province de Fayyoum pourrait ainsi réduire son budget et participer à la protection de l’environnement.

"Je n'ai pas réfléchi à deux fois lorsque le représentant de la société est venu me voir. Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir l'installer (le chauffage). Il n'y a pas de mal à faire une telle chose, ni pour moi ni pour les autres. Alors pourquoi ne pas le faire ? Au contraire, cela pourrait être bénéfique pour moi comme pour les autres", explique-t-il.

Pour la première fois, sa famille aura accès à une source directe d'eau chaude. Alors que l’hiver, elle éprouve d’énorme difficultés pour son approvisionnement en la matière.

"En hiver, je fais chauffer de l'eau trois ou quatre fois par jour. Ma belle-mère a des problèmes de pieds, donc chaque fois qu'elle se lave avant la prière, elle a besoin d'eau chaude. Elle a donc besoin d'eau chaude cinq fois par jour. Je fais également chauffer de l'eau pour baigner mes enfants tous les deux jours", explique Sabah Nabil, belle-fille de Makhlouf.

Shamsina, qui est incubée au Harvard Innovation Labs, a jusqu'à présent développé cinq itérations différentes de son chauffe-eau solaire thermique.

"Lorsque nous avons remarqué ce problème pour la première fois, nous nous sommes demandé à quel point il était répandu et nous avons recherché des données nationales. Nous avons découvert qu'environ la moitié des ménages égyptiens utilisent des méthodes manuelles pour chauffer l'eau.", affirme Sarah Mousa, PDG et cofondatrice de Shamsina.

Selon la Banque Mondiale, il y a 10 ans, trois ménages égyptiens sur quatre dépendaient de bouteilles de butane, faute de raccordement au gaz naturel à faible coût.

Avec un financement de départ de près de 25 000 dollars, Shamsina a piloté 30 chauffe-eaux dans différents quartiers à faibles revenus à travers le pays.

"Chez Shamsina, notre mission est d'améliorer de manière tangible le bien-être des ménages que nous ciblons. Nous y parvenons en réduisant le temps passé à chauffer l'eau, en réduisant le coût de fonctionnement du chauffage de l'eau et en leur offrant une alternative plus saine, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.", a déclaré Sarah Mousa, PDG et cofondatrice de Shamsina.

Mais pour les experts, si l’initiative est loin d’avoir un réel impact sur le plan énergétique global, son impact pour les populations est à souligner.

Les chauffe-eaux solaires ne pourront pas occuper une part de marché significative en Égypte. Ils ne peuvent pas occuper plus de 30 % du marché. Ils ne peuvent donc pas économiser beaucoup d'énergie ni réduire beaucoup d'émissions. Cependant, ils peuvent garantir une certaine forme d'autonomie. Avec les chauffe-eaux solaires, nous serons en mesure de fournir un accès à l'eau chaude dans des endroits qui n'ont jamais eu ce privilège, et c'est très important", explique Omar Abdelaziz, professeur d'ingénierie à l'Université américaine du Caire et expert en énergie solaire.

L'Égypte vise à produire 42 % de son énergie à partir de sources renouvelables, d'ici à 2030.