Burkina Faso : la série satirique "Bienvenue à Kikidébi" de retour

La série télévisée à succès « Bienvenue à Kikidéni » est de retour sur les écrans des Burkinabés, après plus d’une décennie d’arrêt.

L’intrigue du feuilleton satirique qui suit les rivalités entre un chef de village, un imam et un prêtre, utilise leurs querelles pour aborder sur un ton en apparence léger l'insécurité, l'intégrisme religieux, les pandémies, et d'autres sujets sensibles.

"Bienvenue à Kikidéni" est un film sur la sécurité, donc on va parler de l'aspect sécuritaire et de la tolérance interreligieuse. Tous ces thèmes sont toujours abordés sur un ton comique, avec beaucoup d'humour... donc voilà, c'est un peu une satire.", a révélé la comédienne et réalisatrice de la série Aminata Diallo-Glez.

La série a en quelques sortes des vertus thérapeutiques pour les Burkinabés qui peuvent, en la regardant se distraire et rire des problématiques dont souffrent leur pays frappé par une sanglante insurrection djihadiste et qui a subi l'an dernier deux coups d'Etat militaires.

Si la série aborde ces problématiques nationales elle intègre également des sujets plus universels.

"Il faut bien réfléchir au texte et à son contenu, et ne pas le traiter uniquement pour les Burkinabés, mais l'ouvrir au reste du monde, parce que tous les problèmes soulevés ici sont finalement des problèmes universels. Qu'il s'agisse d'intégrisme, de sécurité, de cohésion sociale, de vivre ensemble ! Que ce soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, aujourd'hui c'est la grande question : comment vivre ensemble ?", a expliqué l'acteurRasmané Ouédraogo.

"Bienvenue a Kikideni" a débuté en 2005 sous le titre "Trois hommes, un village" et est revenue pour une deuxième série cinq ans plus tard.

Elle revient aujourd’hui pour une troisième série de 20 épisodes de 26 minutes. Le tournage a lui aussi été affecté par la crise sécuritaire puisque l’équipe a dû abandonner son emplacement du village de Ziniare à 35 kilomètres de la capitale.

"On parle de cette grosse rivalité tout simplement humaine entre ces trois entités - le chef, Ladji et le prêtre - mais en même temps on prouve qu'on peut vivre ensemble, que la différence n'est pas un frein mais plutôt un atout.", a dit l'acteur Ildevert Méda, Acteur.

Le tournage de la troisième saison devrait se terminer à la fin du mois de juillet. La série sera diffusée sur Canal+ et la télévision publique burkinabé début 2024, selon la société de production.