Tunisie : 5e édition des Journées Chorégraphiques de Carthage

La danse s'est emparée de la capitale tunisienne. Les Journées Chorégraphiques de Carthage célèbrent leur 5e édition avec des spectacles exceptionnels qui ont émerveillé le public.

Le festival de danse le plus important du nord du continent accueil cette année la représentation du film **Sidewalk Stories,**avec la participation de la Compagnie E de danse de Washington DC.

Une collaboration interculturelle dans les rues de Tunis et les ruines romaines de Thuburbo Majus entre la Compagnie E et une équipe de 25 danseurs, poètes et conteurs tunisiens.

En seulement 6 jours de répétitions, la compagnie de danse de Washington DC a réussi à produire une pièce étonnante inspirée de la réalité des deux pays, les États-Unis et la Tunisie.

_¨J'ai l'impression qu'il y a tant à apprendre ici, vous savez, nous avons travaillé, dansés et créés si dur ces six derniers jours. Nous avons vraiment fait l'expérience de la culture et des gens, ce qui est la partie la plus importante de ce genre de projets - apprendre à connaître l'histoire des danseurs -¨_a déclaré Robert Priore, danseur et chorégraphe américain.

La pièce Sidewalk Stories est composée de différentes parties créées par 5 chorégraphes. Ja Mayra LaSalle fait partie des 5 chorégraphes qui ont contribué au succès de la pièce

¨ Nous devions nous assurer de ne pas perdre de temps alors tout le monde travaillé ensemble afin qu'on assimile bien les efforts de chacun, pour que chaque partie de la pièce soit la plus cohérente possible et qu'il n'y ait pas une danse plus travaillée qu'une autre¨ a précisé la chorégraphe américaine.

16 danseurs tunisiens ont été sélectionnés par des chorégraphes américains pour participer à la production. La courte période de répétitions a exigé une concentration extrême et un travail acharné, explique Rania Semma, étudiante en danse au Conservatoire de Tunis.

¨ Le challenge était de faire ces différentes danses parce que les membres de la Company E sont très différents__¨ dit-elle.

Le projet Sidewalk Stories prévoit une tournée nationale en Tunisie.