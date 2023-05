Eskom : un ministre sud-africain admet quelques "abus" à l'ANC

Un ministre sud-africain a nié mercredi l'existence d'une corruption généralisée au sein du parti au pouvoir, l'ANC, en relation avec la compagnie d'électricité du pays, en proie à des difficultés financières, même s'il a admis que "quelques-uns" pouvaient s'être livrés à des "activités répréhensibles".

Le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, répondait aux questions des parlementaires lors d'une audition consacrée à la corruption au sein de la compagnie nationale d'électricité, qui a contribué à la crise de l'électricité et aux coupures quotidiennes dans le pays le plus développé d'Afrique. Cette situation a fait craindre un effondrement de l'approvisionnement en électricité.

"On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'ANC", a déclaré M. Gordhan à propos de ce qui est considéré comme une corruption endémique et une mauvaise gestion au sein de la compagnie nationale d'électricité Eskom. "Il y a au sein de l'ANC des militants très honnêtes et dévoués qui veulent que les intérêts publics soient prioritaires et que ce pays fonctionne, et il y a peut-être quelques personnes qui se sont livrées à des activités, disons, vilaines".

M. Gordhan, qui a été ministre des Finances de l'Afrique du Sud de 2015 à 2017, comparaissait devant un comité de surveillance multipartite à la suite de graves allégations formulées par l'ancien PDG d'Eskom, Andre de Ruyter, qui a déclaré lors d'une interview télévisée en février que l'ANC et des politiciens de haut rang étaient impliqués dans la corruption.

L'ANC a déclaré qu'il poursuivrait M. de Ruyter pour diffamation et a exigé qu'il se rétracte.

M. de Ruyter n'a pas nommé les politiciens prétendument impliqués lorsqu'il a été interrogé le mois dernier, et M. Gordhan a déclaré mercredi qu'il ne savait pas à qui M. de Ruyter faisait référence. M. Gordhan a déclaré que les nombreuses allégations de corruption à Eskom n'étaient pas infondées, mais que certaines des affirmations de M. de Ruyter étaient simplement utilisées pour minimiser ses propres manquements dans son travail.

Eskom est endettée à hauteur de plus de 20 milliards de dollars et a été contrainte de couper l'électricité aux entreprises et aux 60 millions d'habitants de l'Afrique du Sud, parfois jusqu'à 12 heures par jour. Elle est devenue le point de mire des critiques adressées à l'ANC qui, depuis des années, fait l'objet d'allégations de corruption, notamment dans des entreprises publiques comme Eskom.

L'ANC est le parti de feu Nelson Mandela et le seul parti à avoir gouverné l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1994, même si sa popularité n'a cessé de diminuer et qu'il doit affronter des élections nationales l'année prochaine, au cours desquelles sa majorité absolue pourrait être menacée.

Tout en admettant qu'il existe des liens avec l'ANC dans le cadre de la corruption à Eskom, M. Gordhan a déclaré qu'il y avait également un certain nombre de sociétés privées sud-africaines et de multinationales "qui volaient Eskom, pour le dire en termes clairs et simples".

"Eskom n'est pas une simple mangeoire pour l'ANC, comme le prétend l'ancien PDG", a déclaré M. Gordhan.

L'intervention de M. Gordhan au Parlement a eu lieu un jour après qu'Eskom a tenté d'apaiser les craintes d'un effondrement total de l'approvisionnement en électricité du pays, alors que les inquiétudes grandissent au sujet des coupures de courant, qui sont devenues plus longues et plus régulières, et qui nuisent encore plus à l'économie sud-africaine, déjà en difficulté.

Eskom a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle avait mis en place des mesures pour éviter un black-out national total, alors que l'on craint qu'en cas de panne du réseau électrique sud-africain, il faille des jours ou des semaines pour que l'approvisionnement soit rétabli, ce qui entraînerait la fermeture de la bourse, des banques et d'autres institutions cruciales.

Toutefois, Chris Yelland, analyste en énergie, a déclaré qu'il y avait une "faible probabilité" que le réseau national s'effondre complètement.

"Eskom dispose de plans détaillés sur la manière d'empêcher une panne nationale et de rétablir la situation après une panne nationale", a déclaré M. Yelland. "Ces plans sont testés régulièrement. Même s'il s'agit d'événements à faible probabilité, il faut s'y préparer. C'est une question de prudence."

Selon diverses estimations gouvernementales, le coût des pannes d'électricité pour l'économie du pays s'élève à environ 52 millions de dollars par jour. La Banque de réserve sud-africaine a revu ses prévisions de croissance pour 2023 de 1,1% à 0,3% en raison des pannes d'électricité.