La Namibie reconnaît les mariages homosexuels contractés à l'étranger

La Cour suprême en Namibie, où l'homosexualité est toujours illégale, a reconnu mardi les mariages entre personnes de même sexe conclus à l'étranger.

La Cour suprême a estimé mardi que renier les droits des conjoints étrangers de couples homosexuels mariés à l'étranger "porte atteinte aux droits à la dignité et à l'égalité" de ces derniers.

L'avocate Carli Shickerling représentait les plaignants et pour elle c’est une victoire pour la communauté LGBTQIA "...honnêtement, nous étions prudemment optimistes et nous avions de l'espoir et nous croyions en notre cas, c'est juste, je suis à court de mots et émue à l'idée que nous obtenions enfin la reconnaissance que la communauté LGBTQIA mérite"

Un tribunal du pays avait refusé l'an dernier de reconnaître les droits de deux couples homosexuels composés chacun d'un ressortissant namibien et d'un étranger.

Johann Potgieter, Namibien, avait épousé le Sud-africain Daniel Digashu en 2015. La Namibienne Annette Seiler avait épousé en 2017 l'Allemande Anita Seiler-Lilles.

Ils avaient saisi la justice pour que le conjoint étranger puisse résider et travailler en Namibie, comme la loi du pays l'autorise pour les couples légalement mariés.

Leur demande avait été rejetée en raison de l'interdiction du mariage homosexuel en Namibie. Une loi sur la sodomie, qui date de 1927, proscrit encore l'homosexualité dans le pays d'Afrique australe.

Mais ces dernières années, la justice namibienne a été régulièrement appelée a se prononcer sur les droits des couples homosexuels ou la reconnaissance d'enfants de couples gays.

L'Afrique du Sud est depuis 2006 le seul pays africain à autoriser le mariage homosexuel.