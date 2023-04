À Cuba, une exposition dévoile une autre masculinité

À la Havane, à Cuba, la photographe Monik Molinet raconte la masculinité à travers son objectif.

Son exposition dévoile des portraits d'hommes posant avec un bougainvillier ou un géranium accroché à l'oreille gauche. Pour l'artiste, il s'agit ici de corriger ces clichés qui n'admettent pas une masculinité vulnérable et de condamner le regard homophobe posé sur des hommes efféminés.

"En évitant les stéréotypes, j'ai essayé de voir comment je pouvais représenter des hommes en dehors de la masculinité hégémonique, mais je me suis rendue compte que c'est une façon très peu commune de représenter les hommes." dit-elle.

Pour briser ces stéréotypes et parvenir à convaincre les hommes de se faire photographier avec des fleurs aux oreilles, Monik et son équipe ont décidé d'aller au contact de ces derniers lors de séances photo publiques dans l'une des principales avenues de la Havane. L'exercice s'est avéré plus difficile que prévu devant les réticences, elle a dû brandir la cause féminine.

"C'était très important parce que la question que nous leur avons posée était la suivante : "accepteriez-vous qu'on vous prenne en photo ? Seriez-vous prêts à vous faire photographier avec une fleur à l'oreille, en soutien à la lutte contre la violence à l'égard des femmes ? En d'autres termes, si vous n'avez aucun problème à vous tenir devant l'appareil photo, le fait de dire "non" en dit long" raconte-t-elle.

C'est en août 2022 que la photographe dévoile sur Twitter son idée. Ses images d'hommes avec fleurs défraient la chronique, et déclenchent un tollé sur les réseaux sociaux. Elle est taxée de vouloir féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Ses clichés, plusieurs fois repris par les internautes deviennent populaires et lui forgent une notoriété.

"Nous avons été d'autant plus surpris que lorsque nous les avons publiées sur Twitter, elles sont devenues virales et ont atteint plus de cinq millions de vues en moins de 24 heures, avec un grand nombre d'interactions. Cela m'a valu une suspension temporaire de mon compte et provoqué encore plus de remous, parce que 5 millions, c'est un impact très important " fait-elle remarquer.

En dépit des critiques, la photographe cubaine persiste. Son exposition est pour elle une réponse à la controverse. À la fin de l'exposition, un espace sur fond blanc attend tous ceux qui veulent se faire photographier en suivant les instructions écrites sur un mur, dont celle de porter une fleur à l'oreille gauche.