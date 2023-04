Libye : le boom de l'industrie des jeux vidéo à Tripoli

Dans cet immeuble de Tajoura dans la capitale Tripoli, des adolescents écouteurs vissés sur les oreilles ont le regard rivé sur leurs écrans.

Ses dernières années, en Libye, l'industrie des jeux vidéo a pris une tout autre allure avec la multiplication des salles de jeux modernes. Sofiane Matos, est à la manette de l'une d'entre elles.

"Cette salle rassemble des jeunes qui veulent jouer, participer à des tournois de jeux, changer d'air, au lieu de traîner dans les rues. Cela motive les joueurs et les jeunes qui n'ont pas d'expérience à s'entraîner et à en faire leur métier. Cela va se développer dans un futur proche" souligne-t-il.

L'appétit pour les technologies, la pratique de différents sports et les investissements du secteur privé commencent à se répandre en Libye, un pays miné par des affrontements entre camps militaires rivaux depuis 2011. Cette dynamique, impulsée par le secteur privé, a permis de créer plusieurs tournois de jeux vidéo.

"Il y a cinq ans, il n'y avait pas de centre de jeux en Libye, pas un seul tournoi, rien. Mais ces deux dernières années, nous avons commencé à organiser des tournois à la Foire internationale de Tripoli et au centre de jeux Paradise. Aujourd'hui, tous les centres en Libye organisent des tournois avec des prises" ajoute-t-il.

Tripoli compte six salles modernes et quelques-unes dans d'autres grandes villes comme Benghazi, dans l'Est libyen. Une fédération d'esport a même été lancée en 2018 pour faire de ce pays la nouvelle plateforme des jeux vidéo.

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont considérés comme une région à forte croissance par les experts de cette industrie avec pour marchés les plus importants l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unies et l'Egypte.