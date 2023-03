ONU : le climat et l'insécurité compromettent l'agenda de l'UA

L'objectif de faire taire les armes en Afrique au cours de cette décennie est remis en cause par le changement climatique, le terrorisme, les coups d'État et l'histoire du continent, a déclaré le chef de l'initiative de l'Union africaine au Conseil de sécurité de l'ONU jeudi.

La réalisation de l'objectif est compromise même après que la date a été repoussée une fois à 2030, a déclaré Mohamed Ibn Chambas. Il a souligné les défis constitutionnels, institutionnels et culturels, ainsi que "la vulnérabilité de l'Afrique aux chocs économiques mondiaux" et la faible mise en œuvre des décisions internationales, nationales et régionales en matière de paix, de sécurité et de développement.

Faire taire les armes était une initiative clé de la vision d'une "Afrique intégrée, prospère et pacifique" adoptée par les dirigeants de l'UA en mai 2013. Appelé Agenda 2063, il prévoyait à l'origine que toutes les armes seraient réduites au silence en 2023, mais en décembre 2020, l'UA a décidé de repousser la date à 2030.

C'est cette même année que les Nations unies ont fixé la réalisation de leurs 17 grands objectifs de développement qui sont également à la traîne, notamment mettre fin à la pauvreté, assurer l'enseignement secondaire pour tous les enfants, parvenir à l'égalité entre les sexes et fournir une énergie propre et abordable.

M. Chambas a déclaré au Conseil de sécurité que lorsque les dirigeants de l'UA ont adopté l'initiative "Faire taire les armes", "ils étaient motivés par le désir de léguer aux générations futures d'Africains un continent exempt de guerres et de conflits".

L'objectif était d'œuvrer en faveur d'une "Afrique en paix avec elle-même et avec le reste du monde", a-t-il ajouté, mais aujourd'hui, de multiples défis mettent cet objectif en péril, à commencer par le fossé qui se creuse entre les nations riches et les nations pauvres, ainsi qu'entre les élites et les personnes et communautés marginalisées à l'intérieur d'un même pays.

Par exemple, a déclaré M. Chambas, la pandémie de COVID-19 "a fait basculer 55 millions d'Africains dans la pauvreté en 2020 et a annulé plus de deux décennies de progrès dans la réduction de la pauvreté sur le continent". Il a ajouté que "tout aussi alarmant est le fait que 15 pays africains seraient menacés de surendettement" et que la dette du continent s'élève aujourd'hui à plus de 600 milliards de dollars.

M. Chambas a insisté sur l'intensification des efforts visant à réduire les inégalités et à réaliser de nouveaux investissements dans les domaines de l'éducation, de la technologie et de la santé, tout en veillant à ce que les jeunes Africains puissent accéder à des emplois décents. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre les flux financiers illégaux qui privent le continent d'environ 90 milliards de dollars par an.

Il a ajouté que l'Afrique devrait passer de l'exportation de matières premières à l'exportation de produits manufacturés et de produits agricoles transformés, ce qui nécessiterait des investissements dans les infrastructures transfrontalières. M. Chambas a déclaré que l'Afrique devrait produire ses propres denrées alimentaires, jugeant "intenable" qu'un continent qui possède 60 % des terres arables restantes dans le monde et de nombreux fleuves et plans d'eau douce soit dépendant des importations de céréales.

Le haut représentant de l'UA pour la mise en œuvre de l'initiative "Faire taire les armes" a déclaré que la réalisation de l'objectif dépendait également de la résolution des récents coups d'État et des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la lutte contre le fléau du terrorisme et des facteurs internes et externes à l'origine des conflits et de l'instabilité en Afrique.

Les conflits armés sont omniprésents sur le continent. Les insurrections djihadistes touchent la Somalie, le Nigeria, le Mozambique, le Burkina Faso, qui a connu deux coups d'État l'année dernière, et le Mali, dont le dirigeant a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020. La violence extrémiste menace de s'étendre à d'autres pays, tandis que les milices continuent de se battre dans l'est du Congo, riche en minerais.

Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, qui préside la réunion du Conseil, a déclaré mardi aux membres que la menace terroriste mondiale "reste plus critique" en Afrique. Il a cité un indice de terrorisme mondial qui montre que 40 % des victimes de l'année dernière étaient africaines et a qualifié la région du Sahel de "nouvel épicentre des attaques terroristes".

M. Chambas a déclaré qu'il pensait que le processus de paix réussi du Mozambique avec l'ancien mouvement rebelle Renamo "pourrait être un modèle pour partager les leçons sur notre continent" - un point de vue partagé par Mirko Manzoni, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au Mozambique.

M. Nyusi a exhorté jeudi tous les dirigeants africains à s'attaquer aux causes des sentiments d'injustice, d'inégalité sociale et d'exclusion qui alimentent les conflits, et à "faire taire les armes une fois pour toutes".