CAN Handball féminin : le Sénégal démarre fort

**13 nations pour une seule couronne, le Championnat d’Afrique des Nations de handball féminin a démarré ce mercredi à Dakar au Sénégal. Le pays-hôte a parfaitement lancé son tournoi en étrillant Madagascar (40-9). Les Lionnes ne pouvaient pas rêver mieux.

**

La capitale sénégalaise, Dakar, vibre depuis ce mercredi 9 novembre au rythme du Championnat d’Afrique des Nations de handball féminin. Un tournoi qui regroupe 13 pays et dont l’Angola reste le grand favori. 14 fois championnes d’Afrique et vainqueurs des trois dernières éditions, les Angolaises entrent en lice jeudi. En attendant, le pays-hôte, le Sénégal, n’a pas raté son entrée en matière.

Déchainées devant un public complètement acquis à leur cause, les Lionnes de la Teranga ont étrillé Madagascar sur le score sans appel de 40 buts 9. Les partenaires de Doungou Camara s’offrent ainsi une entame idéale dans leur quête d’un premier sacre continental.

"Bien sûr, c’est la meilleure manière. Elle nous donne aussi la force et c’est très bon pour la suite. Maintenant, il faut continuer comme ça, ce n’est pas gagné encore. On va continuer comme ça, on va continuer à travailler", se réjouit la demi-centre Soukeïna Sagna, auteur de quatre buts.

Bien que Madagascar ne soit pas un foudre de guerre, c’est un message fort que viennent de lancer les Lionnes de la Teranga. Sérieuses, agressives et très appliquées devant les buts, les protégées de Yassine Messaoudi ont de quoi faire peur à domicile.

Mais, Hawa Ndiaye et ses coéquipières refusent de se laisser emporter par l’euphorie.

"On compte aborder chaque match de la même manière : être à fond. Pour nous, chaque match est une finale et on a envie d’aller au bout. On sait pourquoi on est là, on sait qu’on a des responsabilités et on va donner pour rendre fier notre pays", soutient la sociétaire de Toulon Saint-Cyr Var en France.

Du côté malgache, on ne se fait pas d’illusion dans une pour où le Cameroun et le Sénégal font officie de favori. L’équipe n’a qu’un seul objectif, remporter au moins du match dans ce championnat. Et la dernière confrontation contre la Côte apparaît déjà comme une finale pour le titre pour les Akio.

Un combat pour l’honneur qui vaut de l’or aux yeux de la capitaine, Marylea Ratovomahenina : "On va faire ce qu’on peut. Les deux premiers matchs contre le Sénégal et le Cameroun, ça va être plus pour s’entraîner, pour essayer d’évoluer ensemble. Et on va voir contre la Côte d’Ivoire ce qu’on va pouvoir faire. Est-ce qu’on va faire une bonne prestation ? Je pense que c’est là le match principal dans notre poule."

Battues par le Cameroun, vice-champion d’Afrique en titre, pour leur entrée en lice dans la compétition, les Ivoiriennes sont donc averties.

A noter la défaite, dans la poule B, du Maroc dans le derby maghrébin qui l’opposait à la Tunisie. Les Lionnes de l’Atlas ont été sèchement battues 35-25.

Toujours dans le même groupe, le Congo s’en sort plutôt bien face à la Guinée, victoire 25-21. La compétition se poursuit ce jeudi avec les rencontres de la poule A.

Au programme, la RD Congo affronte le Cap-Vert tandis que l’ogre angolais en découdra avec l’Algérie.

Ce Championnat d’Afrique des Nations de handball féminin se poursuivra jusqu’au 19 novembre.