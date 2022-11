Ghana : les Black Stars confiants pour la Coupe du monde au Qatar

Le Ghana fait son retour en Coupe du monde après avoir manqué Russie 2018. Peu de gens s'attendent à ce que les Black Stars fassent sensation au Qatar.

Moins bien classé (61e) que les 32 équipes qui participeront à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Ghana aura du mal à rééditer son parcours historique jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde 2010.

Mais les quadruples champions d'Afrique auront l'occasion de prendre leur revanche sur l'Uruguay après leur élimination controversée aux tirs au but en 2010, lorsqu'ils affronteront à nouveau l'équipe de Luis Suarez lors du dernier match du groupe H, après avoir affronté les géants européens que sont le Portugal et la Corée du Sud.

Le Ghana n'a remporté que deux de ses 12 matches en 2022, et la pression est déjà forte sur le manager Otto Addo, qui a lui-même remplacé le sélectionneur serbe Milan Rajevac au début de l'année après une mauvaise performance en Coupe d'Afrique des Nations.

En mars, Addo a guidé le Ghana vers une qualification pour sa quatrième Coupe du monde en battant le Nigeria, géant d'Afrique de l'Ouest, par des buts à l'extérieur. Mais de nombreux Ghanéens ont rapidement perdu confiance en Addo et son équipe, dont les joueurs vedettes sont le milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey et ses frères Jordan et le capitaine de l'équipe nationale Andre Ayew.

Les Black Stars affronteront le Portugal le 24 novembre pour leur premier match, puis la Corée du Sud le 28 novembre. Le dernier match du groupe H aura lieu le 2 décembre contre l'Uruguay.