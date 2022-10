La Namibie demande à l'Allemagne de renégocier l'accord sur le génocide

La Namibie conteste l'accord sur le génocide des Hereros et Namas reconnu par l'Allemagne durant la colonisation entre 1884 et 1915 et demande une renégociation.

Le vice-président du Parlement, Nangolo Mbumba, a rencontré les différentes tribus ce jeudi, sans rendre public les points sur lesquels il voudrait demander des modifications.

Dès sa signature, de nombreux Namibiens avaient rejeté l'accord, estimant que les descendants des Hereros et des Namas n'avaient pas suffisamment été impliqués dans les négociations. C'est ce que compte réparer les autorités namibiennes en les associant au projet de modification.

En mai 2021, après plus de cinq ans de négociations, l'Allemagne a reconnu avoir commis un génocide en Namibie à l'époque coloniale et promis plus d'un milliard de dollars sur trente en forme d'aide au développement.

L'Allemagne avait souligné que cette aide serait versée sur "une base volontaire" et que l'accord n'était pas comparable à des réparations pour le génocide. Au total, on estime qu'au moins 60 000 Hereros et environ 10 000 Namas furent tués entre 1904 et 1908.

Le gouvernement namibien attend la réponse de la partie allemande qui n'a pas encore réagi à cette annonce.