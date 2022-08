Egypte : l'incendie d'Abu Sefein souligne le problème d’infrastructures

L'Égypte était en deuil lundi à la suite de l'incendie d'une église copte orthodoxe qui a tué 41 personnes, mais de nombreuses personnes ont également soulevé des questions sur l'intervention des secours, les codes de sécurité incendie et les restrictions à la construction de lieux de culte pour la minorité chrétienne du pays.

Les habitants du quartier se sont dits choqués par l'incendie de dimanche, l'un des plus meurtriers de ces dernières années en Égypte, qui a tué 41 membres de la congrégation, dont au moins 15 enfants.

"La scène des enfants morts me hante encore", a déclaré Salah el-Sayed, un fonctionnaire de 43 ans qui vit à côté de l'église Martyr Abu Sefein, dans le quartier populaire d'Imbaba, et qui a été l'un des premiers à arriver sur les lieux alors qu'une épaisse fumée s'échappait du bâtiment. "Des corps d'enfants jonchaient le sol partout".

L'incendie s'est déclaré pendant l'office du dimanche matin, au deuxième étage du bâtiment de quatre étages, qui abritait également une garderie. La fumée a rapidement envahi les étages supérieurs. Les autorités ont imputé la responsabilité de l'incendie à un court-circuit électrique dans un climatiseur, mais des témoins ont également évoqué une défaillance dans un générateur d'électricité que l'église utilisait lors de pannes de courant régulières.

Les gens ont également déclaré que les ambulances ont mis du temps à arriver, ce qui aurait pu causer d'autres décès, bien que les autorités aient affirmé que la première ambulance est arrivée quelques minutes après le signalement de l'incendie.

Les témoins interrogés par l'Associated Press ont raconté des scènes horribles : des gens sautant par les fenêtres, une bousculade dans le hall principal et les escaliers de l'église, et des enfants gisant immobiles au milieu du feu et des meubles brûlés.

Salah El-Sayed, qui, avec d'autres personnes, s'est précipité dans l'église pour secourir les fidèles pris au piège et transporter les corps dans des ambulances, avance que l'électricité avait été coupée pendant environ une demi-heure ce dimanche matin. Il a vu de la fumée s'élever quelques minutes après le retour du courant.

L'épaisse fumée rendait difficile l'accès à l'intérieur, et certains sauveteurs ont sauté du toit d'un bâtiment adjacent. D'autres ont pris d'assaut le portail de l'église et se sont rendus à l'étage où les enfants étaient piégés au quatrième.

Ahmed Ibrahim, qui vit à proximité, a dit avoir vu un homme qui essayait de sauter d'une fenêtre du deuxième étage. Lui et d'autres personnes ont essayé de sauver la vie de l'homme en lui tendant une couverture, mais l'homme est tombé au sol et est mort. _"Malheureusement, il était lourd._C'était frustrant".

Mohammed Yahia était parmi ceux qui ont couru vers l'église, se dirigeant immédiatement vers la garderie.Sur les 20 enfants présents dans la garderie, il a déclaré que tous sauf cinq étaient morts. Il a porté cinq corps - un par un - jusqu'aux ambulances, avant de tomber et de se casser la jambe en aidant une personne âgée à sortir du bâtiment.

Parmi les enfants décédés, des frères et sœurs, des jumeaux âgés de 5 ans et un enfant de 3 ans. Des triplés de 5 ans, leur mère, leur grand-mère et une tante figurent également parmi les victimes, selon Mousa Ibrahim, porte-parole de l'Église copte orthodoxe. Les images des enfants morts sont devenues virales sur les médias sociaux. L'évêque de l'église, Abdul Masih Bakhit, figure également parmi les morts.

L'église est située dans une rue étroite de l'un des quartiers les plus densément peuplés du Caire. C'était un immeuble d'habitation avant d'être transformé en église, comme beaucoup d'autres dans le pays, selon les voisins. Elle ressemble aux autres bâtiments du quartier, reconnaissable uniquement à un panneau au-dessus de sa porte d'entrée et à une croix en fer sur son toit.

Le pape chrétien copte Tawadros II a déclaré que l'église Martyr Abu Sefein, comme beaucoup d'autres, est trop petite pour le nombre de fidèles qu'elle dessert. Dans des commentaires télévisés, lundi dernier, il a exhorté les autorités à trouver des solutions pour construire davantage d'églises.

Anba Angaelos, l'archevêque de l'Église copte orthodoxe à Londres, a mis en cause les restrictions imposées à la construction d'églises, qui ont contraint les chrétiens à transformer des bâtiments résidentiels en lieux de culte.

La tragédie "est le résultat direct d'une époque douloureuse où les communautés chrétiennes ne pouvaient pas construire d'églises conçues à cet effet et devaient utiliser secrètement d'autres bâtiments, inadaptés et dépourvus des dispositifs de santé et de sécurité et des issues nécessaires", a-t-il écrit dimanche sur Twitter.

La construction d'églises est depuis des décennies l'une des questions les plus sensibles en Égypte, où 10% des 103 millions d'habitants sont chrétiens, mais où les musulmans de la ligne dure s'opposent fermement à tout ce qu'ils considèrent comme une atteinte à ce qu'ils appellent le "caractère islamique" du pays.

Dans le passé, les autorités locales ont souvent refusé de délivrer des permis de construire pour de nouvelles églises, craignant des protestations et des émeutes de la part des ultraconservateurs musulmans. Face à ces restrictions, les chrétiens se sont tournés vers la construction illégale ou l'installation d'églises dans d'autres bâtiments, comme dans le cas du Martyr Abu Sefein.

De nombreuses églises similaires n'ont pas de permis et ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Ces dernières années, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a cherché à réglementer la construction des églises. En 2016, le gouvernement a publié la première loi du pays énonçant les règles de construction d'une église, bien que les critiques aient fait valoir que la législation est conforme aux restrictions précédentes.

Lundi, un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré que les autorités, en coordination avec l'Église orthodoxe copte, allaient revoir toutes les mesures de sécurité dans les églises du pays, en particulier celles des bidonvilles du Caire.