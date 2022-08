Angola : la couverture médiatique de la campagne électorale critiquée

En Angola, la campagne électorale monte d'un ton. La commission nationale des élections demande aux partis d'éviter les messages pouvant susciter de l'agitation. L'opposition dénonce un traitement inégal et injuste entre les partis dans les médias publics.

Lors d'une conférence de presse organisée pour la présentation du programme du parti au pouvoir, notre journaliste interrogé le MPLA sur la question de la liberté de la presse.

_"Nous défendons ce qui est clairement énoncé dans notre programme, à savoir, une information de plus en plus plurielle,_dans laquelle le principe de contradiction devrait toujours être présent. Et c'est ce principe qui devrait être suivi par les médias." a indiqué Manuel Nunes Júnior, représentant du MPLA.

Lors de cette conférence, le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, s'est aussi engagé à créer des administrations municipales s'il était réélu pour cinq ans. Le pays n'en comporte pas pour le moment.

Le président João Lourenço en campagne pour un deuxième mandat a face à lui l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola ou Unita qui regroupe plusieurs camps de l'opposition.

Les différents partis avaient jusqu'à mercredi 3 août pour déposer leurs listes. Dans trois semaines, les Angolais devront élire leurs députés qui à leur tour décideront du prochain président de ce pays aux 33 millions d'habitants.