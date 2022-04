Café, thé, hibiscus: la recette des couleurs d'un artiste soudanais

Mouataz al-Fateh est un peintre qui pratique son art avec originalité. Ce Soudanais peint avec du café, du thé, de l'hibiscus ou encore des pelures de fruits, on pourrait croire qu'il va rentrer en cuisine, mais ces ingrédients nourrissent ses tableaux. Cet habitant de Khartoum de 39 ans est intarissable sur ses pigments naturels. Le peintre dit avoir une vision spéciale de l'art et porte un intérêt particulier aux matériaux naturels.

J'ai choisi des couleurs naturelles pour préserver l'environnement, comme des extraits d'écorces de doum (palmier), de bulbe (baobab) et de lalob (fruit). Pour d'autres, ce ne sont que des produits alimentaires, mais en réalité, ce sont des couleurs qui, lorsqu'elles sont utilisées de la bonne manière, de manière professionnelle et en connaissance de cause, donne une énergie positive et des couleurs qui peuvent être utilisées de manière professionnelle. C'est mon projet.

Dans sa galerie, on retrouve de nombreux tableaux représentant des scènes de la vie quotidienne, au milieu de portraits de Soudanais en tenues traditionnelles ou de dessins abstraits. Rien qu'avec des feuilles d'hibiscus, l'artiste peut tirer des pigments de bleu, de violet et de rouge et le café, il l'utilise pour peindre en marron, en beige et en doré.

Pendant des années, j'ai formé des gens pour apprendre cette chose (l'extraction des couleurs naturelles) et comment la faire et la manière de la faire. Les matériaux sont largement disponibles au Soudan, mais les gens n'en connaissent pas les secrets, alors quand ils s'asseyent dans un cadre où ils peuvent en apprendre davantage, ils deviennent plus enthousiastes.

Et si ses ingrédients sont insolites, ses toiles le sont aussi parfois. Pour élargir encore sa palette, l'artiste soudanais est en quête de nouveaux produits naturels. Mouataz al-Fateh tente de perpétuer son savoir-faire en formant d'autres artistes ses pigments naturels pourraient aider de nombreux artistes à se faire une renommée.