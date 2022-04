Une Égyptienne condamnée à 3 ans de prison pour ses vidéos sur TikTok

Un tribunal égyptien a condamné une femme à trois ans de prison après sa condamnation en révision pour trafic d'êtres humains dans une affaire qui impliquait des filles dansant dans des vidéos sur TikTok.

Haneen Hossam, une influenceuse de médias sociaux, a été arrêtée en 2020. Les critiques ont vu son cas comme faisant partie d'une répression de l'expression personnelle par les responsables gouvernementaux dans l'Égypte conservatrice.

Les procureurs l'avaient accusée de promouvoir la traite des êtres humains en exploitant prétendument des filles mineures pour obtenir des avantages matériels avec des vidéos de danse. Le lien entre les vidéos et la traite des êtres humains n'a pas été clairement établi.

Haneen Hossam, âgée d'une vingtaine d'années, avait été condamnée à dix ans de prison, mais un juge de la Cour pénale du Caire a réduit sa peine à trois ans lundi. Elle a également été condamnée à une amende de 200 000 livres égyptiennes (10 800 dollars). La décision de lundi est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.

Les accusations découlent en partie de l'invitation faite par Haneen Hossam à des jeunes filles de rejoindre une autre plateforme de médias sociaux, Likee, en prétendant qu'elles pourraient tirer davantage d'argent de leurs vidéos.

"Incitation à la débauche"

Haneen Hossam et d'autres femmes, dont l'influenceuse TikTok Mawada Eladhm, ont d'abord été condamnées en juillet 2020 à deux ans de prison pour "violation des valeurs et des principes de la famille égyptienne", incitation à la débauche et promotion de la traite des êtres humains.

Une cour d'appel a annulé les peines et les deux femmes ont été libérées. Mais les procureurs ont fait appel de cette décision et les ont accusées de trafic d'êtres humains. En juin, le tribunal pénal du Caire a condamné Haneen Hossam à dix ans de prison et Mawada Eladhm à six ans. Haneen Hossam a fait appel de cette décision et un autre juge, qui a réduit lundi sa peine à trois ans, l'a rejugé.

Haneen Hossam et Mwada Eladhm ont accédé à la célébrité sur TikTok ces dernières années, accumulant des millions d'adeptes pour leurs vidéos accompagnées de morceaux club-pop égyptiens entraînants.

Dans leurs clips respectifs de 15 secondes, les femmes se maquillent, posent dans des voitures, dansent dans des cuisines et plaisantent dans des sketches - un contenu familier et apparemment inoffensif pour la plateforme.