Le Niger rapatrie des mendiants du Sénégal après un reportage télévisé

Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar, ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise largement diffusé sur les réseaux sociaux.

"A travers ce phénomène, c'est l'image de notre pays qui est traînée dans la boue, c'est pourquoi le gouvernement veut s'attaquer de front à ce phénomène", a déclaré Hamadou Adamou Souley, ministre nigérien de l'Intérieur. "Ce n'est pas la pauvreté qui est à l'origine de ce phénomène, comme on veut nous le faire croire, mais plutôt des réseaux mafieux organisés qui trafiquent ces êtres humains."

En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey.

"Dans l'idéal, on devrait arrêter de mendier dans les rues et prier Allah pour qu'il nous aide à nourrir nos parents et nos familles", explique Ousmane Issoufou, rapatrié du Sénégal. "La mendicité n'est pas une bonne chose et personne ne fait la manche si on a les moyens de vivre dans de meilleures conditions."

Il y a quelques jours, le Président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion "sur le phénomène de la mendicité".