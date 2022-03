Sénégal : l'île de Gorée victime des déchets plastiques de ses visiteurs

Au Sénégal, des touristes et parfois des locaux reviennent sur l'île de Gorée qui a servi de base arrière à une tragédie historique. Plusieurs Africains entassés dans des navires marchands étaient envoyés de force vers l'occident et l'Amérique. Aujourd'hui, l'île tristement connue veut lutter contre les déchets plastiques oubliés sur place par les visiteurs. Pour se donner une toute autre image, la municipalité a décidé de lutter contre ce fléau.

"Chaque jour, nous sommes confrontés au même comportement, les gens jettent des déchets plastiques sur l'île et pourtant, il y a deux poubelles devant chaque maison. Parfois, l'île reçoit environ 1 000 visiteurs par jour et ils apportent beaucoup de déchets plastiques qu'ils laissent sur le site. Nous nettoyons tous les jours et tous les deux jours, nous nous débarrassons de 700 à 800 kilos de déchets à Dakar" souligne Abdoulaye Mbaye, responsable de l'assainissement de l'île de Gorée.

L'île de Gorée reçoit environ chaque jour 700 à 1 000 visiteurs et quelque 700 à 800 kg de déchets sont ramassés sur ce rocher d'une vingtaine d'hectares, avant d'être acheminés vers Dakar tous les deux jours. Ils ont ensuite transformé en composte. Grâce à son système de tri et de transformation des déchets, l'île espère préserver sa biodiversité et protéger ses eaux. Un endroit délimité par un grillage métallique accueille dans des fosses creusées dans la terre ferme les déchets organiques transformés en compost, produit ensuite stocké dans des sacs déposés tout autour.

Pour une meilleure gestion des déchets, la mairie de l'île a mis en place un système de tri et de compostage pour transformer et valoriser les déchets organiques. Le compost qui sort de cette filière est utilisé pour développer la flore de l'île et générer des bénéfices avec la vente du produit dans d'autres régions. Il est désormais possible de trier les déchets. De plus, ce compost est certifié ISO 14001.

Au Sénégal, une loi en vigueur depuis bientôt deux ans, interdit les produits plastiques à usage unique et jetables. L'île espère que les visiteurs respecteront ce décret en évitant de jeter sur la côte leurs bouteilles ou pailles usagées.

En attendant que les visiteurs se conforment à la loi, la municipalité de Gorée poursuit de ravaler la façade de cette belle île en collectant et transformant les déchets plastiques.